Un ataque ruso arruina la casa de una pareja en vísperas de su boda, pero se casan igual

FOTO: Un ataque ruso destrozó la casa de una pareja en vísperas de su boda. Aun así, se casaron

KIEV, Ucrania — En la noche anterior a su boda, Liudmyla Ryzhak planchó cuidadosamente su vestido de novia, colgando la amplia falda de tul blanco junto a la camisa tradicional de su futuro esposo, Leonid Ryzhak. Estaba a solo unas horas de unirse en matrimonio con él en una ceremonia programada para la mañana del martes en la capital ucraniana.

Sin embargo, mientras la pareja dormía, un ataque ruso impactó un almacén al otro lado de la calle, provocando una fuerte explosión que devastó su apartamento y amenazó con arruinar su enlace. A pesar de las circunstancias, la pareja rápidamente comenzó a recuperar su ropa de boda de entre los escombros, con Ryzhak sacando su falda de debajo de los restos, mientras se sacudía fragmentos de vidrio.

El ataque siguió a la visita de enviados de EEUU

Este ataque tuvo lugar poco después de la visita de enviados de Estados Unidos a Ucrania, un viaje que había marcado una breve pausa en los bombardeos rusos. Sin embargo, la ofensiva se reanudó y durante la noche se escucharon explosiones en Kiev durante casi cinco horas. El ataque continuó incluso durante el martes.

Como muchos otros en la capital, la pareja decidió que nada detendría su vida y continuaron con la ceremonia. Liudmyla había esperado mucho tiempo para que su prometido pudiera regresar del frente, y no permitiría que el ataque arruinara su felicidad.

"Si Dios me ha concedido seguir viviendo, entonces ¿por qué habría de posponerlo?", declaró Liudmyla. "Para alguien, se terminó. ¿Y quién puede garantizar que esto no vuelva a pasar mañana? Al menos por ahora, tengo derecho a ser feliz. Tanto él como yo".

Ambos se despertaron por la explosión, que reventó las ventanas del apartamento y desordenó sus muebles. Una cortina quemada colgaba hecha jirones. Su primer pensamiento fue huir a un refugio, llevándose a la hija de Liudmyla, de seis años, y a dos cobayas, pero sin el gato, que se había escondido asustado y no pudieron encontrarlo.

Tuvieron suerte, ya que cuando se produjo el segundo ataque, ya estaban a salvo. Su apartamento quedó inhabitable hasta que se realicen las reparaciones.

Una amistad que se convirtió en amor

La pareja se conoció hace tres años a través de amigos en común, y aunque al principio no buscaban nada serio, su relación se fortaleció. Leonid es parte de un equipo que utiliza drones bombarderos en la zona de Pokrovsk y llegó a Kiev para una esperada visita una semana y media antes de la boda, justo cuando comenzaron los ataques diurnos.

Durante seis días seguidos, intentaron registrar su matrimonio, pero no pudieron presentar sus documentos debido a las constantes alarmas antiaéreas. Finalmente, lograron obtener una cita para el 8 de septiembre, sin prever que su hogar sufriría daños ese mismo día.

Este no era el primer ataque que experimentaba Liudmyla. Ya había vivido una experiencia similar el 20 de agosto, cuando un bombardeo afectó las líneas de gas y destruyó las ventanas de su casa. Aunque al principio tuvo miedo de regresar, poco a poco la vida cotidiana la llevó de vuelta.

Más ataques mientras esperan en el registro civil

Finalmente, el día de la boda, se vistieron y se dirigieron a la oficina del registro civil. Leonid intentó mantener el ánimo, y lo más importante para él era que su novia sonriera. "Está bien. Lo superaremos", afirmó.

Cuando salieron de su departamento, el patio tenía un aspecto casi apocalíptico, con una columna de humo negro elevándose detrás de un parque infantil. Vecinos que retiraban escombros se detuvieron para felicitar a la pareja. "Deberíamos celebrar todos que sobrevivimos", respondió Liudmyla.

La pareja llegó a la oficina del registro civil a tiempo, a las 10:40 de la mañana. Leonid llevaba una vyshyvanka, una camisa tradicional ucraniana, y aunque no pudo sacar sus pantalones de vestir de entre los escombros, optó por pantalones militares y zapatillas deportivas. La falda de tul de Liudmyla tenía pequeños agujeros, apenas visibles, que se hicieron al recuperarla de los escombros.

Justo antes de entrar al salón para la ceremonia, se detuvieron para intercambiar bromas nerviosas. "Ni siquiera alcancé a terminar las reparaciones en casa", bromeó Leonid. "Nunca he tenido un día tan espectacular", replicó Liudmyla.

La ceremonia siguió su curso, y el oficiante les dijo que "el amor es cuando dos personas se convierten en un equipo". Momentos después, estaban oficialmente casados. "Estamos empezando una nueva vida, porque sobrevivimos", manifestó Liudmyla.

"Probablemente se podría llamar una nueva vida porque hoy pudo haber terminado, y nada de esto habría pasado".