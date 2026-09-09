El dolor de las familias en Irán tras el ataque a una escuela que dejó decenas de víctimas

FOTO: Familias lloran entre las ruinas de escuela iraní donde ataque de EEUU mató a decenas de niños

MINAB, Irán — Al caer la tarde en esta ciudad del sur de Irán, Heydar Sadeghi se encontraba en su habitual lugar: un banco entre los escombros de la escuela donde su nieto asistía. Su rostro estaba surcado por lágrimas de dolor.

Una pancarta rodea las ruinas y muestra las imágenes de los alumnos y maestros que perdieron la vida en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, el primer día de la guerra con Irán. Entre los fallecidos se encuentra Hami, el nieto de Sadeghi, de 11 años, y su madre, Neda Salehizadeh.

"Busqué a mis niños entre los cuerpos, pensando que tal vez alguno estuviera entre ellos", relató Sadeghi, recordando su desesperación al correr hacia la escuela tras las explosiones. "Gritaba sus nombres y decía '¡Vengan conmigo! He venido a buscarlos'. No estaban allí", confesó entre sollozos.

La escuela Shajareh Tayyebeh se ha convertido en un sitio de duelo y recuerdo para los que perdieron a sus seres queridos. Los familiares intentan comprender cómo alrededor de 120 niños pudieron desaparecer repentinamente, justo después de ser dejados para un día de clases.

Según una investigación de The Associated Press, al menos un misil de Estados Unidos impactó en la escuela esa mañana en Minab. La prensa estatal iraní ha reportado que 168 personas, en su mayoría niños, perdieron la vida en el ataque.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha asumido públicamente la responsabilidad ni ha hecho públicas las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el incidente.

El lamento de un abuelo

Sadeghi recuerda que el día del ataque comenzó como cualquier otro. Llevó a Hami y a su hermana de 9 años, Nila, a la escuela, junto a su madre, Neda, quien era maestra. Planeaba recogerlos a la una de la tarde.

"Pero la campana sonó antes de tiempo —la hizo sonar Trump", comentó Sadeghi, refiriéndose a la sorpresiva ofensiva.

Hami, un niño que amaba el fútbol y andar en bicicleta, fue identificado solo por la ropa que llevaba puesta, dado el estado en que quedó su cuerpo tras la explosión.

A Nila, en cambio, la rescataron con vida entre los escombros, pero sufre de un profundo trauma. "Gracias a Dios, físicamente está bien", dijo Sadeghi. "Pero mentalmente, no".

La pequeña se ha mudado con Sadeghi y su esposa, y el más leve ruido la asusta. Su abuelo ha tratado de ayudarla a encontrar consuelo, incluso invitando a amigas a pasar la noche. Él desea ver a Nila sonreír, y por eso llora en la escuela, lejos de ella. "Vengo aquí y lloro. Luego voy a casa y bailo delante de la niña", expresó.

Un memorial en la escuela

La escuela, que albergaba una sección femenina en el piso superior y un jardín de infantes en la planta baja, perdió a 120 estudiantes —47 niñas y 73 niños— y a 26 maestros y empleados. Algunos de los alumnos eran hijos de oficiales de la Guardia Revolucionaria, y muchos eran de la población mayoritariamente baluchi de Minab.

La pancarta en el lugar recuerda a las víctimas y el gobernador de la provincia de Hormozgán ha anunciado que se conservará el edificio como memorial y museo de guerra.

Durante una ceremonia de duelo patrocinada por el gobierno, hombres y mujeres, algunos en uniforme de la Guardia, compartieron historias desgarradoras sobre las víctimas. Los relatos provocaron llanto entre los asistentes.

Una sección del cementerio de Minab ha sido reservada para los muertos, donde cada tumba tiene una foto del fallecido. Los familiares dejan flores y ofrendas en memoria de sus seres queridos.

La maestra que intentó proteger a sus alumnos

En el cementerio, Fatemeh Barani visitó la tumba de su hija, Nasim Neyestani, quien era maestra de segundo grado en la escuela. Barani recuerda cómo su hija intentó proteger a sus alumnos tras recibir noticias de ataques aéreos en Teherán.

Neyestani, alarmada, intentó cancelar las clases y llamó a los padres para que recogieran a sus hijos. Catorce de sus alumnos fueron recogidos antes del ataque, pero los ocho restantes no llegaron a tiempo y, desafortunadamente, ella y los niños que se quedaron con ella murieron cuando la sala de oración fue alcanzada por un misil.

Los detalles de la historia de Barani coinciden con otros testimonios, y aunque no han sido verificados de forma independiente, reflejan el horror vivido ese día. La investigación de la AP reveló que varios maestros llamaron a los padres antes de que el gobierno iraní ordenara el cierre de las escuelas.

El dolor de Barani es intenso, y aún no ha podido entrar al dormitorio de su hija. Cada día, siente que el dolor vuelve a renacer.