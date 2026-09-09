El petróleo alcanza los 100 dólares por barril tras nuevos ataques en Oriente Medio

FOTO: El petróleo supera los 100 dólares por barril tras una nueva ola de ataques en Oriente Medio

NUEVA YORK (AP) — El valor del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, alcanzando esta cifra por primera vez en casi seis semanas, a raíz de ataques a instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio que han puesto en peligro una cadena de suministro ya debilitada.

El contrato más transaccionado para un barril de crudo Brent, considerado el referente internacional, cerró en 97,89 dólares antes de experimentar un breve ascenso por encima de los 100 dólares en las primeras horas del miércoles.

El aumento en los precios del petróleo también se traduce en un incremento en los costos de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación. Este fenómeno puede elevar los gastos de transporte, afectando tanto los viajes como los precios de productos que requieren distribución rápida, como los alimentos frescos, y aquellos que se envían a largas distancias, como muebles y electrodomésticos.

Los mercados reaccionaron a la información de que el ejército de Estados Unidos había atacado cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina, así como a ataques de un grupo rebelde hutí respaldado por Irán, que provocaron incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.