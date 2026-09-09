Doble cara: un thriller que desafía la inocencia y la verdad en un pueblo remoto

Doble cara, la nueva novela de RBA Libros, nos sumerge en un thriller inquietante que explora los límites de la inocencia y la verdad. La historia gira en torno a Sam Blue, acusado de asesinar a tres jóvenes estudiantes. En medio de este oscuro panorama, su única defensora es su hermana, la detective Harriet Blue, quien se encuentra en un remoto pueblo llamado Last Chance Valley, un lugar donde la vida parece detenerse con sus apenas 75 habitantes.

La trama se complica cuando Harriet descubre un cuaderno en la carretera que revela un plan aterrador. Este descubrimiento la lleva a una carrera contra el tiempo para desentrañar la verdad detrás de los crímenes que han marcado a su familia. La detective no solo debe lidiar con la presión de demostrar la inocencia de su hermano, sino que también se enfrenta a la revelación de que una joven tiene la clave para resolver el misterio. Sin embargo, la situación se torna aún más peligrosa cuando esta joven se convierte en un objetivo, atrapada en una pesadilla que amenaza con consumirla.

La novela, publicada en 2026, se inscribe en el género de la novela negra, combinando elementos de intriga y terror que mantienen al lector al borde de su asiento. La prosa de RBA Libros se caracteriza por su ritmo ágil y su capacidad para crear atmósferas inquietantes, lo que convierte a Doble cara en una lectura imprescindible para los amantes del suspenso.

En un contexto donde la verdad a menudo se distorsiona y la inocencia se pone a prueba, la obra de RBA invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la lucha por la justicia. La historia de Harriet y Sam resuena en un mundo donde los límites entre el bien y el mal son cada vez más difusos. La novela no solo entretiene, sino que también plantea preguntas sobre la lealtad familiar y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos.

En definitiva, Doble cara es un thriller que no solo atrapa por su trama intrigante, sino que también invita a una profunda reflexión sobre la verdad y la justicia en un mundo lleno de sombras.

Ficha del libro