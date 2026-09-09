El cierre de escuelas en Indonesia se agrava por la neblina tóxica de incendios forestales

FOTO: Más escuelas cierran en Indonesia por el empeoramiento de neblina causada por incendios forestales

PALEMBANG, Indonesia — Las instituciones educativas de la capital de la provincia de Sumatra del Sur han implementado clases a distancia desde el miércoles, en respuesta al incremento de la bruma generada por incendios forestales y de turberas que han llevado la contaminación del aire a niveles peligrosos. Esta crisis ya ha impactado a más de 1,4 millones de estudiantes en todo el país, según indicaron funcionarios.

Indonesia ha enfrentado problemas de incendios forestales durante décadas, sin embargo, la combinación de un patrón de El Niño más intenso y una prolongada sequía ha agravado la situación este año. La bruma tóxica se ha dispersado más allá de las fronteras del país, generando una crisis de salud en la región.

El humo ha alcanzado incluso a Filipinas, a más de 800 kilómetros de distancia, y ha superado los niveles de emergencia en Malasia, donde las autoridades debieron declarar el estado de emergencia en una localidad de Sarawak, en la isla de Borneo, la semana pasada.

En Palembang, se determinó que las clases desde el nivel inicial hasta la secundaria se realizaran de manera online como medida de emergencia. El alcalde, Ratu Dewa, destacó que la creciente densidad del humo representa riesgos significativos para la salud de los niños, incluyendo infecciones respiratorias severas.

"La salud y la seguridad de los estudiantes siguen siendo la prioridad del gobierno", afirmó Dewa. También se solicitó a los docentes que eviten sobrecargar a los alumnos con tareas durante este periodo de aprendizaje remoto.

La medida afecta a más de 250.000 estudiantes en 1.030 escuelas de Palembang y será revisada periódicamente, con la intención de reanudar las clases presenciales tan pronto como las condiciones mejoren.

Escuelas cerradas en toda la región

Más de 12.800 centros educativos en las islas de Sumatra y Borneo permanecen cerrados debido a la mala calidad del aire, según datos gubernamentales. La organización no gubernamental Save the Children destacó que la neblina generada por los incendios, exacerbada por las condiciones secas por El Niño, ha obligado a más de 1,4 millones de estudiantes a recibir clases a distancia en las áreas afectadas de Indonesia.

"La Tierra, nuestro hogar, está en llamas, y los niños, incluidos los de aquí, Asia, son los que tienen que cargar con las consecuencias", declaró Arshad Malik, director regional de Save the Children para el continente. "Esto no es solo una crisis de salud o ambiental, es una crisis de derechos de la niñez".

Los incendios se concentran en Borneo

Los incendios han devastado miles de hectáreas en las regiones indonesias de Kalimantan y Sumatra, incluyendo partes de Borneo, la tercera isla más grande del mundo, compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi. La crisis se ha focalizado en la provincia de Kalimantan, donde han ardido vastas áreas.

Datos satelitales del Ministerio de Medio Ambiente revelaron que Kalimantan Central se mantiene como el principal foco de incendios en el país, con 2.459 puntos activos detectados. En Sumatra del Sur, se registraron 1.445, el segundo peor dato en Indonesia, mientras que Kalimantan Occidental ocupó el tercer lugar con 928.

Las autoridades indonesias han intensificado las operaciones de extinción en varias provincias, recibiendo apoyo de aeronaves de países de Sudeste Asiático y otras regiones, como Japón, Estados Unidos, Rusia, Australia, Canadá y Ucrania.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia reportó más de 202.000 hectáreas de tierras quemadas entre enero y julio, un área casi tres veces mayor que la de Singapur.

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Karmini informó desde Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.