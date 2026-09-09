Murió Lucia Sisic, la modelo que a los 22 años ostentaba el título de Miss Austria

El mundo del modelaje y de los certámenes de belleza se encuentra de luto tras el fallecimiento de Lucía Sisic, quien ostentaba el título de Miss Austria 2024. La joven, de apenas 22 años, murió en las últimas horas.

La noticia fue confirmada por Mission Austria, la organización responsable del principal concurso de belleza del país europeo.

Aunque no se ha divulgado de manera oficial la causa exacta de su muerte, Sisic padecía desde el nacimiento una malformación en la válvula cardíaca. A lo largo de su corta vida debió someterse a siete operaciones de corazón. La intervención más compleja tuvo lugar en 2017: tras la cirugía necesitó ser reanimada y, a causa de daños en los nervios, debió volver a aprender a caminar.

En agosto de 2024 atravesó otra intervención exitosa y agradeció públicamente al equipo médico que le había salvado la vida en repetidas ocasiones. La última hospitalización ocurrió a finales de 2025. Tras esa séptima operación, la modelo escribió en redes sociales que se sentía contenta de poder tomarse un descanso, “espero que por unos años”.

La confirmación oficial y las reacciones

Mission Austria expresó su “gran conmoción y profundo pesar” por la pérdida de su Miss Austria 2024. En un comunicado firmado por su directora, Kerstin Rigger, la organización señaló: “La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucía, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”.

Sisic había ganado el título de Miss Austria en 2024 y lo conservaba porque en los dos años posteriores no se celebró una nueva edición del certamen. Previamente, en enero de ese mismo año, se había alzado con la corona de Miss Viena en un evento realizado en Lugner City.

Las muestras de dolor se multiplicaron entre quienes la conocieron. Un amigo de la familia, Miroslav Piplica, escribió: “Nuestra Lucía se ha ido, demasiado pronto y para siempre”. Christopher Dengg, Mister Austria 2024, declaró a medios locales que ella era “como una hermana” para él, especialmente durante el tiempo en que compartieron el título, y que todos la extrañarían mucho. Beatrice Turin, Miss Europa, también se sumó a las condolencias: “Todavía no puedo creerlo. Siempre permanecerá en nuestros corazones”.

Una historia de resiliencia

Lucía Sisic no ocultó su condición de salud. En distintas publicaciones habló con transparencia sobre las operaciones, el miedo, la rehabilitación y el orgullo de no haberse rendido a pesar de las dificultades. Tras la intervención de 2024 agradeció a los especialistas y médicos “que me salvaron la vida repetidamente” y afirmó sentirse orgullosa de haber podido llevar “una vida plena”.

Su trayectoria en el mundo de la belleza y el modelaje se construyó en paralelo a esa lucha silenciosa y constante. La joven de Viena se convirtió en un ejemplo de perseverancia para muchos seguidores que seguían de cerca tanto sus logros en los escenarios como su honestidad sobre la enfermedad congénita que marcó su existencia.

El fallecimiento de Lucía Sisic, Miss Austria vigente, deja un vacío en el ámbito de los certámenes europeos y genera un profundo pesar en quienes la acompañaron. La causa precisa de su muerte permanece sin confirmar de forma oficial, mientras la familia, amigos y la organización Miss Austria reciben el apoyo y las condolencias de la comunidad.