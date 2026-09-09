Cognition alcanza una valoración de $48 mil millones, un hito en la inversión en IA

Cognition, la startup que desarrolla el asistente de codificación Devin, anunció que recaudó $2 mil millones en una nueva ronda de financiamiento, alcanzando una valoración de $48 mil millones. Esta ronda se produjo apenas cuatro meses después de que la empresa obtuviera financiamiento a una valoración de $26 mil millones.

La impresionante valoración de Cognition indica que los capitalistas de riesgo aún ven espacio para múltiples actores importantes en el mercado de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la codificación, uno de los campos más relevantes de esta tecnología. Desde el anuncio de su última recaudación en mayo, Cognition reportó un aumento en sus ingresos anuales, que pasaron de $492 millones a $900 millones. Aunque la startup no especificó cómo se calcula esta cifra, el ingreso anualizado generalmente se define como la facturación mensual multiplicada por 12.

En comparación, Cursor, otro asistente de codificación popular, estaba en conversaciones en abril para recaudar capital a una valoración de $50 mil millones antes de acordar su venta a SpaceX por $60 mil millones más tarde en el mismo mes. En ese momento, los ingresos anuales de Cursor habían superado los $2 mil millones, lo que significa que Cognition actualmente tiene un múltiplo de ingresos más alto que el que tenía Cursor en la primavera.

La venta de Cursor a SpaceX se debió en gran parte a su severa limitación de recursos informáticos, según inversores familiarizados con sus finanzas. Aún no está claro si Cognition enfrentará problemas similares de capacidad de cómputo.

Cognition alquila un clúster de servidores de Nvidia que cuesta cientos de millones de dólares anualmente, lo que podría elevar su quema de efectivo total a $800 millones este año, según The Information.

Al igual que Cursor antes de unirse a SpaceX, Cognition está entrenando su propio modelo basado en alternativas de código abierto. Con el tiempo, reducir su dependencia de modelos de terceros costosos de OpenAI y Anthropic ayudará a reducir costos y acercar a la empresa al equilibrio.

Se espera que Cognition alcance entre $4 mil millones y $5 mil millones en ingresos anuales para finales de 2026, de acuerdo con The Information. En comparación, TechCrunch informó en la primavera que Cursor estaba en camino de superar los $6 mil millones para fin de año. Sin embargo, es notable que a16z, un importante inversor de Cursor, que obtuvo grandes beneficios tras la venta a SpaceX, vuelva a liderar una ronda en un competidor de Cursor.