Consejos para cuidar tus plantas de verano antes del invierno

La llegada del otoño implica preparar el jardín para el invierno, especialmente si se tienen plantas de verano que requieren cuidados especiales. Entre ellas, se destacan las dalias, que ofrecen flores elegantes y variadas, desde grandes y exuberantes hasta pequeñas y delicadas. Para quienes viven en zonas con clima más frío, específicamente en zonas 7 o inferiores, es esencial desenterrar los tubérculos antes de que las temperaturas bajen.

Otro ejemplar que necesita atención es el lirio canna, famoso por su follaje dramático y flores exóticas. Aquellos que habiten en zonas 6 o más frías deben retirar los rizomas para conservarlos y replantarlos en la próxima primavera. Estos lirios no solo embellecen el jardín, sino que también aportan un toque tropical.

Asimismo, las plantas de oreja de elefante se caracterizan por sus enormes hojas que, como su nombre indica, recuerdan a la oreja de un elefante. Este tipo de planta añade un atractivo tropical tanto en macetas como en el suelo, pero quienes residan en zonas 6 o más frías deberán desenterrar los tubérculos para protegerlos del frío.

Los caladiums también son una excelente opción para quienes buscan un toque de color en sus jardines. Con su follaje en forma de corazón y tonalidades que van desde el rosa hasta el blanco, son perfectos para macetas. Para aquellos que se encuentran en la zona 9 o menos, es recomendable desenterrar los cormos de los lechos de plantación y guardarlos en un lugar adecuado.

Finalmente, los gladiolos son conocidos por su follaje alargado y flores vibrantes, que aportan un gran impacto visual en los bordes de jardín. Es recomendable levantar los cormos en zonas 7 y más frías para almacenarlos adecuadamente y asegurar su florecimiento en la próxima temporada.