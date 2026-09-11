Consejos para evitar errores comunes al usar detergente en la lavadora

El día de lavado es una de esas jornadas que pocos disfrutan. La tarea de lavar, secar y doblar la ropa puede volverse tediosa. Sin embargo, para simplificar el proceso, muchos tienden a verter el detergente sin prestar atención al nivel máximo recomendado. Aunque parezca el método más rápido, usar demasiado detergente puede afectar negativamente el proceso de limpieza, resultando en prendas que necesitan ser lavadas nuevamente.

Contrario a lo que se podría pensar, el exceso de detergente no garantiza una limpieza más efectiva. Por esta razón, es fundamental medir la cantidad adecuada según el tamaño de la carga. Antes de realizar tu próximo lavado, es importante conocer las implicancias de usar más detergente del necesario y cómo evitar este error.

Cuando se utiliza demasiado detergente, este no se enjuaga adecuadamente con el agua. En lugar de aumentar el nivel de agua en la máquina para compensar el detergente adicional, se genera una película jabonosa sobre las prendas. Según Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, "usar más detergente del recomendado no significa que la ropa esté más limpia". Además, el exceso de detergente puede dejar residuos en las telas, ya que las lavadoras modernas de alta eficiencia utilizan poca agua para enjuagar.

El uso excesivo de detergente no solo puede resultar en una carga de ropa espumosa, sino que también puede dañar las prendas y afectar la piel. Pinsonnault advierte que, con el tiempo, esta acumulación puede hacer que las telas se sientan rígidas, atrapar aceites corporales y olores, opacar los colores y contribuir a irritaciones en la piel, especialmente en aquellas personas con piel sensible. Además, el exceso de espuma puede interferir con la agitación adecuada, un proceso crucial para la limpieza efectiva de la ropa.

Si sueles medir el detergente a ojo y notas que tu ropa no se ve ni se siente tan limpia como esperabas, es posible que estés usando demasiado. A continuación, se presentan algunos signos que indican que esto podría estar sucediendo:

Las telas se sienten más rígidas.

Quedan manchas debido a la disminución de la acción mecánica necesaria para limpiar adecuadamente.

Los colores de la ropa se ven más apagados.

Persisten olores desagradables.

Has notado irritación en la piel.

Hay un exceso de espuma en la máquina.

Para medir el detergente correctamente, es fundamental considerar el tamaño de la carga. Aquí hay algunos consejos para optimizar tus días de lavado:

1. Lee las instrucciones: El primer paso debe ser consultar las instrucciones de dosificación del fabricante del detergente, ya que las concentraciones varían considerablemente entre diferentes fórmulas.

2. No sobrellenes el dosificador: Como regla general, utiliza la menor cantidad recomendada para el tamaño de tu carga y el nivel de suciedad, aumentando solo si lavas prendas muy sucias. Si tus prendas salen limpias de manera consistente, resiste la tentación de agregar un poco más "por si acaso".

3. Usa el tapón medidor: En lugar de verter el detergente directamente desde la botella, utiliza el tapón o la taza medidora que viene con el producto. Esto ayuda a evitar derrames accidentales, especialmente con detergentes líquidos concentrados.

Tomarte unos segundos adicionales para medir adecuadamente el detergente puede evitar las consecuencias negativas de usar demasiado, como prendas rígidas, olores desagradables y colores apagados. Así, lograrás una ropa más limpia sin necesidad de volver a lavarla.