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Trump prohibió el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca por "difundir noticias falsas"

El Presidente estadounidense anunció el veto “con efecto inmediato” y acusó a los tres medios de difundir “noticias falsas”. También anticipó nuevas restricciones.

18/09/2026 | 17:33Redacción Cadena 3

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibió el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El mandatario justificó la medida con acusaciones de “noticias falsas” contra esos medios y advirtió que podrían sumarse otras organizaciones periodísticas.

Trump comunicó la decisión a través de una publicación en Truth Social. Afirmó que el veto tiene efecto inmediato y sostuvo que los medios no deberían publicar lo que calificó como “ficción y mentiras” al cubrir a su administración y al país.

El Presidente no especificó qué coberturas motivaron concretamente la decisión. En el mismo mensaje anticipó que otros medios podrían quedar alcanzados por medidas similares.

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La acusación contra Politico

En su publicación, Trump también cuestionó a Politico por una suscripción de unos 8 millones de dólares que, según afirmó, el medio recibió durante la administración de Joe Biden.

El mandatario calificó ese pago de “corrupción” y sostuvo que se trató de una operación destinada a mantener al medio en funcionamiento. La acusación formó parte de los argumentos utilizados por Trump para justificar el veto.

Reuters informó que CNN, MS NOW y Politico no habían respondido inmediatamente a pedidos de comentarios sobre el anuncio.

Una nueva disputa con la prensa

La decisión se suma a una larga serie de enfrentamientos entre Trump y medios de comunicación durante sus dos períodos en la Casa Blanca.

Desde su regreso a la Presidencia, el mandatario ya había restringido el acceso de periodistas de Associated Press a determinados actos oficiales. En ese caso, la medida estuvo vinculada con la decisión de la agencia de continuar utilizando “Golfo de México”, en lugar de “Golfo de América”, denominación impulsada por Trump.

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La disputa por el acceso a la Casa Blanca también generó cuestionamientos relacionados con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa. La decisión contra CNN, MS NOW y Politico podría derivar en nuevos reclamos legales.

Por ahora, Trump no detalló cómo se implementará el veto ni si alcanzará a todas las actividades de los medios afectados dentro del complejo presidencial. La Casa Blanca tampoco había dado mayores precisiones sobre el alcance de la medida al momento del anuncio.

Lectura rápida

¿Qué medida anunció Donald Trump? Prohibió el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

¿Por qué justificó esta medida? Acusó a esos medios de publicar “noticias falsas” y “ficción y mentiras” sobre su administración.

¿Cuándo se comunicó la decisión? Este viernes, a través de una publicación en Truth Social.

¿Qué acusaciones hizo Trump contra Politico? Cuestionó una suscripción de 8 millones de dólares que recibió durante la administración de Joe Biden.

¿Qué implicaciones legales podría tener esta decisión? Podría derivar en nuevos reclamos relacionados con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

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