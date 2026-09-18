Atentado en Pakistán: más de 20 muertos y centenares de heridos en un ataque a una mezquita
Un ataque con coche bomba se registró en una mezquita de Kohat durante las oraciones del viernes. Entre las víctimas hay 15 policías y un niño de cuatro años.
FOTO: Atentado en Pakistán.
Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Al menos 21 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas tras un atentado con coche bomba en una mezquita de la ciudad de Kohat, en el noroeste de Pakistán.
La explosión se produjo este viernes alrededor de las 13:15 hora local, durante las oraciones, según reportaron medios locales y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los fallecidos se encuentran 15 agentes de la Policía y un niño de cuatro años, de acuerdo con la información proporcionada por la agencia estatal paquistaní APP.
Luego de la explosión, hombres armados abrieron fuego contra una instalación policial cercana. El inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfikar Hameed, calificó el hecho como un ataque suicida.
Siete atacantes murieron en la explosión y en el tiroteo posterior con las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del atentado.
El presidente Asif Ali Zardari envió sus deseos de pronta recuperación a los heridos, mientras que el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif condenó el ataque. Las autoridades han establecido un operativo en la zona.
Este atentado ocurre en un contexto de incremento de la actividad de grupos armados en las regiones fronterizas de Pakistán, donde en los últimos meses se ha registrado un aumento de ataques contra fuerzas militares y policiales.
Islamabad acusa a militantes de utilizar Afganistán como refugio para entrenarse y planear operaciones, una acusación que el gobierno talibán afgano rechaza, atribuyendo la situación a un problema interno de Pakistán.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Pakistán?
Un atentado con coche bomba en una mezquita dejó 21 muertos y más de 100 heridos en Kohat.
¿Cuándo sucedió el ataque?
El ataque tuvo lugar el viernes 18 de septiembre a las 13:15 hora local.
¿Quiénes son las víctimas?
Entre las víctimas hay 15 policías y un niño de cuatro años.
¿Qué sucedió después de la explosión?
Hombres armados atacaron una instalación policial en la misma zona tras la explosión.
¿Cuál es la situación actual en Pakistán?
Se ha incrementado la actividad de grupos armados, lo que ha llevado a un aumento de ataques en las regiones fronterizas.
[Fuente: Noticias Argentinas]