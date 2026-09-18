Atentado en Pakistán: más de 20 muertos y centenares de heridos en un ataque a una mezquita

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Al menos 21 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas tras un atentado con coche bomba en una mezquita de la ciudad de Kohat, en el noroeste de Pakistán.

La explosión se produjo este viernes alrededor de las 13:15 hora local, durante las oraciones, según reportaron medios locales y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los fallecidos se encuentran 15 agentes de la Policía y un niño de cuatro años, de acuerdo con la información proporcionada por la agencia estatal paquistaní APP.

Luego de la explosión, hombres armados abrieron fuego contra una instalación policial cercana. El inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfikar Hameed, calificó el hecho como un ataque suicida.

Siete atacantes murieron en la explosión y en el tiroteo posterior con las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del atentado.

El presidente Asif Ali Zardari envió sus deseos de pronta recuperación a los heridos, mientras que el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif condenó el ataque. Las autoridades han establecido un operativo en la zona.

Este atentado ocurre en un contexto de incremento de la actividad de grupos armados en las regiones fronterizas de Pakistán, donde en los últimos meses se ha registrado un aumento de ataques contra fuerzas militares y policiales.

Islamabad acusa a militantes de utilizar Afganistán como refugio para entrenarse y planear operaciones, una acusación que el gobierno talibán afgano rechaza, atribuyendo la situación a un problema interno de Pakistán.