Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente cálido y nublado. La temperatura actual es de 30°, con una sensación térmica que alcanza los 31°. La humedad se sitúa en un 43%, lo que contribuye a la sensación de calor. El viento sopla a 5 m/s desde el norte, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento y la presión atmosférica, que se encuentra en 998 hPa, son factores que también influyen en el clima actual. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, lo que podría afectar la percepción del calor.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 21 de septiembre se prevé una mínima de 10° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras. El martes 22, las temperaturas oscilarán entre 7° y 21°, con algunas nubes. El miércoles 23, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que irán de 11° a 27°.

El jueves 24, se anticipa un regreso a cielos nublados, con mínimas de 16° y máximas de 32°. Finalmente, el viernes 25, el clima se mantendrá cálido, con mínimas de 17° y máximas de 32°, bajo un cielo despejado. Este cambio de clima sugiere que los cordobeses deben estar preparados para un descenso en las temperaturas y posibles precipitaciones.