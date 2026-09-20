Pedro Acosta se consagra con su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Austria

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- El piloto español Pedro Acosta (KTM) logró su primer triunfo en la categoría reina al imponerse en el Gran Premio de Austria de MotoGP.

Acosta resarció su error en la carrera al sprint de la víspera y le dio una victoria clave a KTM en su trazado local, disputado a 28 vueltas bajo un sol radiante y 22 °C de temperatura, al superar a las Aprilia oficiales de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, quienes completaron el podio.

Martín mantuvo la primera posición desde la pole position en la salida, y por detrás, Bezzecchi y Ai Ogura superaron a Marc Márquez, pero Acosta —inicialmente cuarto— reaccionó con rapidez, rebasó a Márquez y se lanzó al ataque sobre las Aprilia.

Tras situarse segundo tras un breve liderato de Bezzecchi, el murciano presionó a Martín hasta arrebatarle la cabeza de carrera a la salida de la curva 1 en la novena vuelta.

Acosta impuso un ritmo firme y sin fallos para cruzar la meta en solitario, mientras que una colada de Bezzecchi al final de la cuarta vuelta había facilitado antes la escapada definitiva del dúo de cabeza.

Detrás de Ogura, cuarto, Marc Márquez vivió un Gran Premio accidentado por la falta de tracción en el neumático trasero de carcasa reforzada y, aunque llegó a marchar cuarto, acusó sustos electrónicos y fue superado por Ogura, Brad Binder y Fermín Aldeguer para después recuperar el quinto puesto final tras rebasar a Binder en el giro 15.

Por su parte, Pecco Bagnaia concluyó en una discreta posición tras rodar sexto al inicio, finalizando por delante de Fabio Di Giannantonio.

Johann Zarco remontó desde la decimoquinta plaza inicial tras una mala salida hasta finalizar décimo después de aprovechar la gestión de goma sobre Fabio Quartararo, sancionado al inicio y desfondado al final.

La única caída de la prueba la protagonizó el español Álex Márquez cerca del ecuador de la carrera, lo que lo dejó muy lejos del resto.