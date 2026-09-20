Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es de 807 metros y el viento sopla a 0.45 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1000 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son leves, con una velocidad de 0.45 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar del día al aire libre, aunque con precaución por la nubosidad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas variables. El lunes, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El martes, se prevé un descenso en las temperaturas, con mínimas de 6° y máximas de 13°, bajo un cielo mayormente nublado. El miércoles, las temperaturas oscilarán entre 8° y 15°, manteniendo el cielo cubierto. Para el jueves, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes se anticipa un día más cálido, con mínimas de 15° y máximas de 24°, bajo un cielo despejado.