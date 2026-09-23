Cierre del Coliseo de Roma tras la muerte de un trabajador en un accidente laboral

FOTO: Cierra el Coliseo de Roma tras muerte de obrero que instalaba iluminación

ROMA (AP) — El Coliseo de Roma, el monumento más visitado de Italia, fue cerrado repentinamente al público el miércoles debido a la muerte de un trabajador que cayó durante la noche mientras ayudaba a instalar un nuevo proyecto de iluminación.

El joven, Andrea Moretti, de 22 años, estaba especializado en trabajos en altura con cuerdas. Estaba instalando el cableado del proyecto, cuya finalización estaba prevista para el próximo mes, y murió dentro del Coliseo, informó la oficina de prensa del sitio arqueológico.

La primera ministra Giorgia Meloni manifestó que el gobierno estaba profundamente conmocionado y entristecido por la muerte y pidió que se determinara la causa lo antes posible.

"Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo", declaró Meloni en un comunicado.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la muerte de Moretti, indicó el comunicado del parque. Otro comunicado, difundido a última hora del miércoles, señaló que el parque permanecerá cerrado el jueves para llorar a Moretti y en solidaridad con su familia.

Representantes del principal sindicato de Italia, la CGIL, estuvieron en el lugar tras la muerte para solicitar información sobre el empleador y el contrato de Moretti, y señalaron que cerrar el monumento era lo mínimo que podían hacer las autoridades de Roma para honrar su memoria.

El Coliseo atrajo a 14,7 millones de visitantes en 2024, según el Ministerio de Cultura. Encabezó la lista de los monumentos más visitados de Italia, seguido por las Galerías Uffizi de Florencia y las antiguas ruinas de Pompeya.

El cierre del Coliseo tomó por sorpresa a miles de turistas que habían comprado entradas y visitas guiadas con antelación. Pero muchos dijeron que apreciaban el gesto.

Las autoridades del Coliseo habían permitido que las primeras visitas de la mañana siguieran adelante según lo previsto, con solo el segundo nivel del Coliseo cerrado. Pero luego cerraron todo el monumento después de que el primer grupo salió.

Rachel Townsand, una turista de Nueva Zelanda, comentó que estaba decepcionada.

"Pero después de ver lo que ha pasado, es comprensible", expresó.