Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 26569 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8480, correspondiente a "A primera (La Bocha)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26569 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8480, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Bocha).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8480
2° 3959
3° 9312
4° 3742
5° 4238
6° 8367
7° 9043
8° 4329
9° 3351
10° 1245
11° 9994
12° 6427
13° 7233
14° 5859
15° 4728
16° 4049
17° 4261
18° 6598
19° 3334
20° 4345
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26569 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8480.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Bocha)".
¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° son 3959, 9312, 3742, 4238, 8367, 9043, 4329, 3351, 1245, 9994, 6427, 7233, 5859, 4728, 4049, 4261, 6598, 3334 y 4345.