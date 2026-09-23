Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

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El sorteo número 26569 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 8480, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Bocha).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8480

2° 3959

3° 9312

4° 3742

5° 4238

6° 8367

7° 9043

8° 4329

9° 3351

10° 1245

11° 9994

12° 6427

13° 7233

14° 5859

15° 4728

16° 4049

17° 4261

18° 6598

19° 3334

20° 4345