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La presidenta de Venezuela destaca la recuperación del país y agradece a Trump por retomar lazos

En su primera intervención en la ONU, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Donald Trump por su disposición a restablecer lazos diplomáticos tras un año complicado para el país.

23/09/2026 | 21:10Redacción Cadena 3

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Ante la Asamblea de la ONU, la presidenta encargada de Venezuela agradece a Trump por retomar lazos

FOTO: Ante la Asamblea de la ONU, la presidenta encargada de Venezuela agradece a Trump por retomar lazos

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La presidenta encargada de Venezuela afirmó el miércoles que su país está regresando con fuerza tras los reveses sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.

"Hoy, Venezuela renace", manifestó Delcy Rodríguez al dirigirse por primera vez a la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder.

Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General. Actualmente está detenido a solo unos pocos kilómetros de la sede de la ONU mientras espera el juicio.

"Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela", expresó.

Lectura rápida

¿Quién habló en la ONU?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

¿Qué agradeció?
Agradeció a Donald Trump por su disposición a reanudar relaciones diplomáticas.

¿Cuándo fue el discurso?
El miércoles, durante la Asamblea General de la ONU.

¿Dónde se llevó a cabo?
En la sede de la Asamblea General de la ONU, Nueva York.

¿Por qué es relevante?
Es la primera intervención de un jefe de Estado venezolano en la ONU desde 2018.

[Fuente: AP]

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