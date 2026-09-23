Colapinto anticipa el GP de Azerbaiyán y se manifiesta sobre las amenazas a Gasly

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto se alista para participar en una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde compartió su experiencia de hace dos años, cuando logró un destacado octavo puesto: "Es una pista que desde que la conocí me trajo buenos resultados, me cayó muy bien desde el primer momento".

En relación a las preocupaciones expresadas por Pierre Gasly sobre las amenazas recibidas tras una maniobra que lo involucró, Colapinto expresó su perspectiva: "Lo de las redes es algo que hay que mejorar, lo que pasa en la pista queda dentro del equipo; el tema del odio es algo con lo que siempre estamos en desacuerdo y los pilotos no lo queremos, me pasó a mí, al equipo y a Pierre".

"Es algo que, como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileños o europeos, hay que mejorar y trabajarlo; hay que apoyarme pero no desmerecer al otro, lo importante es el equipo y dejar a Alpine arriba y, para eso, hay que trabajar juntos", subrayó el pilarense.

Franco también compartió sus sensaciones al regresar a la pista de Bakú: "Contento de volver a este circuito que se disfruta de manejar y correr; se pueden hacer diferentes estrategias, abre muchas oportunidades".

Entre risas, el piloto mencionó cómo ha cambiado desde su primera temporada en la Fórmula 1: "Tengo el pelo más largo" y añadió: "Fueron dos años en los que aprendí más, evolucioné como persona y deportista; estoy mucho más fino, extrayendo mucho más del auto".

Colapinto también destacó sus objetivos como deportista argentino y el apoyo recibido del público en el GP de Madrid: "Como piloto, como deportista que ama su país, que quiere que al final el país esté arriba, y es uno de mis objetivos que vuelva a lo más alto del deporte", llevando la bandera todos los fines de semana. La respuesta de los fanáticos fue increíble y mostrar la bandera delante de ellos fue especial".

Finalmente, analizó la conexión emocional que existe hacia los deportistas argentinos: "Es un orgullo diferente al que tienen otros países, es algo bastante único, la pasión que tenemos es difícil de entender o poner en perspectiva lo que hacemos, porque es un nivel muy alto de pasión y orgullo por el país".

"El orgullo se muestra en la cancha por el esfuerzo que ponemos para llevar la bandera a lo más alto; es un empuje muy grande tener un país detrás tuyo y tener un objetivo más grande que lo personal; es algo que se volvió de todo Argentina, pasó con Lionel Messi, Las Leonas, Los Pumas 7's", concluyó Colapinto.