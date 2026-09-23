Colapinto anticipa el GP de Azerbaiyán y se manifiesta sobre las amenazas a Gasly
Franco se refirió a las inquietantes amenazas en redes sociales hacia su compañero, tras una maniobra que lo afectó en la carrera anterior.
FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly.
Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto se alista para participar en una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde compartió su experiencia de hace dos años, cuando logró un destacado octavo puesto: "Es una pista que desde que la conocí me trajo buenos resultados, me cayó muy bien desde el primer momento".
En relación a las preocupaciones expresadas por Pierre Gasly sobre las amenazas recibidas tras una maniobra que lo involucró, Colapinto expresó su perspectiva: "Lo de las redes es algo que hay que mejorar, lo que pasa en la pista queda dentro del equipo; el tema del odio es algo con lo que siempre estamos en desacuerdo y los pilotos no lo queremos, me pasó a mí, al equipo y a Pierre".
"Es algo que, como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileños o europeos, hay que mejorar y trabajarlo; hay que apoyarme pero no desmerecer al otro, lo importante es el equipo y dejar a Alpine arriba y, para eso, hay que trabajar juntos", subrayó el pilarense.
Franco también compartió sus sensaciones al regresar a la pista de Bakú: "Contento de volver a este circuito que se disfruta de manejar y correr; se pueden hacer diferentes estrategias, abre muchas oportunidades".
Entre risas, el piloto mencionó cómo ha cambiado desde su primera temporada en la Fórmula 1: "Tengo el pelo más largo" y añadió: "Fueron dos años en los que aprendí más, evolucioné como persona y deportista; estoy mucho más fino, extrayendo mucho más del auto".
Colapinto también destacó sus objetivos como deportista argentino y el apoyo recibido del público en el GP de Madrid: "Como piloto, como deportista que ama su país, que quiere que al final el país esté arriba, y es uno de mis objetivos que vuelva a lo más alto del deporte", llevando la bandera todos los fines de semana. La respuesta de los fanáticos fue increíble y mostrar la bandera delante de ellos fue especial".
Finalmente, analizó la conexión emocional que existe hacia los deportistas argentinos: "Es un orgullo diferente al que tienen otros países, es algo bastante único, la pasión que tenemos es difícil de entender o poner en perspectiva lo que hacemos, porque es un nivel muy alto de pasión y orgullo por el país".
"El orgullo se muestra en la cancha por el esfuerzo que ponemos para llevar la bandera a lo más alto; es un empuje muy grande tener un país detrás tuyo y tener un objetivo más grande que lo personal; es algo que se volvió de todo Argentina, pasó con Lionel Messi, Las Leonas, Los Pumas 7's", concluyó Colapinto.
Lectura rápida
¿Qué evento se aproxima?
El Gran Premio de Azerbaiyán en el que participará Franco Colapinto.
¿Qué opinó Colapinto sobre Gasly?
Manifestó su desacuerdo con las amenazas recibidas por su compañero tras una maniobra.
¿Cómo se siente Colapinto en Bakú?
Está contento de volver a un circuito que disfruta y que le ha traído buenos resultados.
¿Qué objetivos tiene Colapinto?
Desea llevar la bandera argentina al más alto nivel en el deporte.
¿Cómo describe la pasión argentina?
La considera única y difícil de entender, con un gran orgullo por el país.
[Fuente: Noticias Argentinas]