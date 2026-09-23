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Argentina Sub-19 venció a Perú y disputará la final por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

La selección dirigida por Diego Placente se impuso 1-0 a Perú con un gol agónico de Santiago Espíndola, asegurando su lugar en la final por el oro el próximo viernes.

23/09/2026 | 16:41Redacción Cadena 3

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La selección jugará la final en Rosario.

FOTO: La selección jugará la final en Rosario.

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La Selección Argentina Sub-19 se impuso 1-0 a Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y logró avanzar a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde competirá por la medalla de oro el próximo viernes a las 15.

El equipo, bajo la dirección de Diego Placente, logró definir el encuentro con un gol agónico de Santiago Espíndola en los momentos finales del partido.

El comienzo fue equilibrado, con Nicolás Rengifo siendo el primero en generar una llegada para el equipo peruano. Sin embargo, Argentina comenzó a dominar el juego a medida que avanzaba el primer tiempo.

A los 13 minutos, Franco Domínguez tuvo la oportunidad más clara de la primera parte, pero su remate, tras eludir al arquero Fabrisio Mesías, se fue desviado con el arco vacío.

Antes del descanso, Ramiro Tulián también exigió a Mesías con un disparo desde larga distancia.

En la segunda mitad, el dominio argentino se hizo más evidente, con intentos de Ian Subiabre y otra oportunidad de Domínguez tras un pase de Uriel Ojeda.

A pesar de las múltiples aproximaciones, el equipo no logró concretar hasta los 44 minutos del segundo tiempo. Un saque lateral largo y un despeje fallido de la defensa peruana le permitieron a Espíndola capturar el rebote en el área y, con un potente remate, superar al arquero rival.

Con este resultado, Argentina se aseguró un lugar en la final por el título suramericano en Rosario, después de haber accedido a las semifinales tras un empate 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos. Perú, por su parte, se preparará para disputar el partido por la medalla de bronce.

Lectura rápida

¿Qué logró Argentina Sub-19?
Avanzó a la final de los Juegos Suramericanos tras vencer a Perú 1-0.

¿Quién anotó el gol decisivo?
Santiago Espíndola fue el autor del gol que definió el partido.

¿Cuándo se jugará la final?
La final se disputará el próximo viernes a las 15 horas.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro se jugó en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?
Argentina dominó el juego, pero solo logró marcar en el final del encuentro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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