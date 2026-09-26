Trump dijo que hará un acuerdo con Cuba y descartó una intervención militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que su gobierno llegará a un acuerdo con Cuba, y en ese sentido descartó por el momento una intervención militar en la isla caribeña, atravesada por un crisis sin precedentes en distintos aspectos de su economía.

En una entrevista televisiva, el mandatario indicó: “Diré esto: Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos al Ejército”. Y también dijo que a Cuba le va muy mal y que pretende “abrir Cuba a nuestra gente”.

“Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo una gran presión, la mayor presión que han enfrentado. Es un Estado absolutamente fallido”, remarcó el magnate, pocas horas después de las críticas que recibió por parte de la delegación cubana en la Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en Nueva York.

Además, había trascendido que Trump planeaba enviar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo durante los próximos meses para una eventual acción militar con supuesto propósito de propiciar un cambio de régimen en Cuba.

En la isla, en tanto, la población afronta una serie de penurias, derivadas del bloqueo estadounidense, con mayor impacto en la infraestuctura del país, con continuos cortes de energía, escasez de insumos de todo tipo y una caída abrupta del turismo.