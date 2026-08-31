Agentes de policía disparan a mujer armada con cuchillos en Times Square, Nueva York

NUEVA YORK — Una mujer que blandía dos cuchillos fue baleada el lunes por agentes de policía en Times Square, Nueva York, según muestran videos grabados por testigos.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre el estado de salud de la mujer y se espera que realicen una conferencia de prensa para ofrecer más detalles.

El incidente se produjo a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York, ubicada fuera de One Times Square, el edificio emblemático donde se celebra la caída de la bola cada víspera de Año Nuevo. Este lugar es uno de los más visitados y vigilados de toda la ciudad.

Los videos que circulan en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes rodeando a la mujer, que sostiene dos grandes cuchillos de cocina. En las imágenes se observa cómo al menos uno de los policías intentó someterla con un arma aturdidora, aunque sin éxito.

La situación se tornó más tensa cuando la mujer comenzó a caminar rápidamente hacia los agentes, agitando los cuchillos. En ese momento, uno de los policías retrocedió, mientras que él y al menos otros dos agentes desenfundaron sus armas y se escucharon disparos.

Por el momento, no se ha confirmado si la mujer causó heridas a alguien durante el incidente.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y ha recomendado a la población mantenerse alejada de la zona afectada.