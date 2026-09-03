Riquelme habló de Messi y dejó un consejo para su futuro: “Mejor que siga en Estados Unidos”

Tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, ofreció una reflexión serena y respetuosa sobre el futuro del astro rosarino. En una entrevista con TyC Sports, dejó un consejo claro: lo más conveniente es que Messi continúe su carrera en Estados Unidos y no regrese al fútbol local.

“Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino”, expresó Riquelme. La recomendación apunta a preservar el legado del campeón del mundo lejos de las presiones y polarizaciones que suelen acompañar el regreso de una figura de esa magnitud al torneo argentino.

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Un reconocimiento a una carrera sin pendientes

Riquelme fue enfático al señalar que Messi ya cumplió con todo lo que se esperaba de él. “¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos”, afirmó. Para el presidente de Boca, el recorrido del 10 lo sitúa entre los futbolistas más grandes de la historia: “No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años”.

El dirigente también recuperó el camino difícil que transitó Messi en sus primeros años con la Albiceleste y valoró el reconocimiento que recibió en la etapa final de su etapa internacional. “Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo”, destacó.

Una relación forjada en la Selección

Riquelme y Messi compartieron el seleccionado argentino entre 2005 y 2009. Ambos formaron parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El vínculo se mantuvo con el paso de los años: Messi participó en el partido de despedida de Riquelme en La Bombonera en 2023.

“Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado”, confesó el presidente de Boca.

Disfrutar sin nuevas presiones

El consejo de Riquelme se basa en una premisa sencilla: después de haber alcanzado los máximos objetivos con la Selección, Messi merece jugar con tranquilidad. “Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera”, indicó. Y añadió que el cariño de los argentinos no dependerá del club en el que se desempeñe.

Riquelme recordó, además, que Messi tuvo la opción de representar a España en su juventud y eligió vestir la camiseta argentina. Por eso, pidió dejarlo en paz: “Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que tenga ganas”.

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