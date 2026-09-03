Marineros del USS Abraham Lincoln disfrutan de Pattaya tras despliegue en Oriente Medio

PATTAYA, Tailandia — La tripulación del portaaviones USS Abraham Lincoln desembarcó el jueves en la ciudad costera de Pattaya, marcando una pausa en su prolongado despliegue en el Medio Oriente. Este viaje incluyó un récord de más de 260 días sin tocar puerto, lo que generó preocupaciones sobre la salud mental de los marineros y la falta de alimentos esenciales a bordo.

El Lincoln, que ha estado de servicio durante un total de 286 días, estuvo involucrado en las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Según datos de la embajada estadounidense en Bangkok, el tiempo ininterrumpido en el mar antes de su llegada a Chonburi fue de 264 días.

A pesar de las preocupaciones, la Marina minimizó los problemas y el presidente Donald Trump afirmó que el despliegue "no fue ni de lejos lo suficientemente largo". Se prevé que el portaaviones zarpe de Tailandia este fin de semana y continúe su viaje de regreso a Estados Unidos.

Al llegar, varios marineros expresaron su alegría por estar en Tailandia, aunque algunos prefirieron no comentar sobre el largo periodo en el mar. Vendedores ambulantes y agentes de viajes se reunieron en el Hard Rock Hotel, el punto de recogida de las tropas, mientras el Lincoln se encontraba atracado en el puerto de Laem Chabang.

Otros buques del grupo de ataque, como el destructor USS Frank E. Petersen Jr. y el crucero USS Robert Smalls, también están en la región, en puertos cercanos. La venta de recuerdos y servicios comenzó rápidamente, con muchos marinos siendo abordados por los vendedores al llegar.

A-ngoon Sombat, una vendedora que recorrió 200 kilómetros desde Ayutthaya, comentó que espera hacer buenas ventas como lo hace cada vez que un buque estadounidense visita la zona. Sin embargo, reconoció que la competencia es feroz y que depende de la suerte.

Una pequeña multitud se reúne para ver al Lincoln

La llegada del Lincoln atrajo la atención de muchos curiosos que se congregaron en las cercanías del puerto, ansiosos por observar el buque. Algunos llegaron en coche y moto, mientras otros tomaron fotos y videos, compartiendo la experiencia con extraños.

Keith Eldridge, un estadounidense residente en Tailandia, se desplazó desde Chachoengsao para ver el portaaviones. Aunque llegó tarde para su atraco, encontró un lugar adecuado para observar el imponente buque. Para él, fue impresionante ver una "maravilla de la ingeniería" tan cargada de tecnología.

El capitán Dan Keeler, al mando del Lincoln, mencionó que el buque regresará a casa pronto, aunque podría hacer más paradas para reabastecerse. Sin embargo, se negó a proporcionar detalles sobre la fecha exacta de regreso del grupo de ataque a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.