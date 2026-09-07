Investigan la muerte de una mujer en Saldán: le dispararon por la espalda
Al parecer, se encontraba en la calle cuando fue herida de gravedad. Su pareja había egresado recientemente de la cárcel.
07/09/2026 | 07:20Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba.
Una mujer mayor de edad falleció esta madrugada en plena vía pública en la localidad cordobesa de Saldán, tras recibir un disparo en el omóplato.
Según los datos disponibles hasta el momento, la víctima se encontraba en la calle cuando fue herida de gravedad. Personal de emergencias la asistió en el lugar, pero no logró recuperar la vida.
Fuentes policiales indicaron que su pareja había egresado recientemente de la cárcel. Por ahora, la hipótesis que manejan los investigadores es que se trataría de un caso de violencia urbana.
La causa se encuentra en etapa inicial de investigación.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer mayor de edad falleció tras recibir un disparo en el omóplato.
¿Quién es la víctima? Una mujer que se encontraba en la vía pública en Saldán.
¿Cuándo sucedió? Esta madrugada.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la localidad cordobesa de Saldán.
¿Cómo se investiga el caso? La causa se encuentra en etapa inicial de investigación y se maneja la hipótesis de violencia urbana.