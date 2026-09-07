Nueve muertos tras ataques israelíes en Líbano: un vistazo a la situación en Oriente Medio

FOTO: Ataques israelíes matan a 9 en un pueblo del sur de Líbano y otras noticias de Oriente Medio

El Ministerio de Salud de Líbano ha informado que los ataques aéreos realizados por Israel contra una aldea en el sur del país han dejado un saldo de al menos nueve víctimas fatales. Entre los fallecidos se incluyen mujeres y niños, lo que ha generado una fuerte condena internacional.

Este trágico suceso ocurrió durante una nueva escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah. Según el informe oficial, uno de los ataques aéreos impactó en un edificio residencial, causando la muerte de ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres. Adicionalmente, se reportaron 11 heridos, de los cuales cuatro son niños y dos son mujeres.

En otro ataque, un vehículo fue blanco de un bombardeo, lo que resultó en la muerte de un paramédico perteneciente a la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano, además de dos personas heridas en el incidente.

Por otro lado, los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han afirmado haber derribado un avión de reconocimiento saudí en el norte de Yemen. El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, declaró que el avión fue detectado en el espacio aéreo de la provincia de Jawf y que su objetivo era llevar a cabo "acciones hostiles". Sin embargo, la Associated Press no ha podido verificar esta afirmación de manera independiente.

Saree también indicó que en las últimas 24 horas han derribado un total de tres drones de reconocimiento saudí, incluyendo uno que fue avistado el lunes en la provincia de Bayda.