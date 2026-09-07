El gobierno británico rechaza acciones de manifestantes antiinmigrantes en Portsmouth

LONDRES — El gobierno británico expresó su repudio el lunes ante el "comportamiento intimidatorio y pendenciero" de manifestantes que se oponen a la inmigración, quienes se congregaron en un puerto del sur de Inglaterra, donde se desembarcaron migrantes tras cruzar el canal de la Mancha.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con ropa oscura y mascarillas, se enfrentaron a las fuerzas policiales en Portsmouth a última hora del domingo, intentando impedir que botes salvavidas llevaran a los migrantes a tierra. Además, intentaron bloquear autobuses que transportaban a los recién llegados a un centro de procesamiento para solicitantes de asilo.

El gobierno declaró en un comunicado: "El derecho a la protesta pacífica es fundamental para nuestra democracia, pero nunca debe cruzar la línea hacia el desorden".

Esta manifestación en Portsmouth ocurrió un día después de que un grupo de manifestantes enmascarados interrumpiera el tráfico en Dover, el puerto de ferris más concurrido del Reino Unido, lo que causó congestión y afectó el tránsito de personas y vehículos de carga que se dirigían a Francia.

Ambas manifestaciones parecían estar lideradas por Daniel Thomas, un aliado del conocido activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson.

El gobierno británico ha enfrentado dificultades para frenar la llegada de migrantes, con más de 40.000 personas realizando el año pasado la peligrosa travesía a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reformar Reino Unido, han calificado este tema como una crisis, utilizando la situación para movilizar a activistas en contra de la inmigración.

El gobierno del primer ministro Andy Burnham ha afirmado que la colaboración entre las fuerzas del orden británicas y francesas ha contribuido a reducir en más del 40% el número de personas que han realizado la travesía en lo que va del año en comparación con 2025.

La embarcación que transportaba a aproximadamente 140 personas hacia Portsmouth había salido temprano el domingo desde Normandía, lo que hizo que el viaje fuera considerablemente más largo y arriesgado, ya que la mayoría de los cruces suelen realizarse desde las playas cercanas a Calais.

Un portavoz de la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido mencionó que en la operación para llevar a los migrantes a tierra participaron botes salvavidas, un helicóptero de guardacostas y un avión.