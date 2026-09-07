Barrelier promete hablar hoy: se espera que aporte nombres de personas que le prometieron apoyo

Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje como autor del femicidio de Agostina Vega, ampliará este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

El cambio de estrategia llega tras cambiar la defensa oficial y designar al abogado penalista Carlos Argüello como su representante legal.

La frase que anticipa el nuevo rumbo

Desde el entorno de Argüello se filtró la posición que Barrelier habría transmitido a su defensor. El imputado, según estas versiones, ya asume que en un eventual juicio recibirá prisión perpetua. No ve otro margen posible. Sin embargo, no estaría dispuesto a enfrentar ese destino en soledad.

“Solo no me voy”, habría sido la frase que dejó ante su nuevo abogado. La intención, de acuerdo con lo que se maneja con cuidado y en off the record, no sería centrarse en los detalles del femicidio de Agostina, sino aportar nombres de personas que le prometieron “mucho”, incluida asistencia económica, y que luego no cumplieron.

Esas eventuales revelaciones generan expectativa porque Barrelier no es un acusado cualquiera. Trabajó en la Municipalidad de Córdoba a pesar de sus antecedentes penales. Llegó al cargo de la mano de Ricardo Moreno, como padrino político vinculado al Concejo Deliberante. Su historia mezcla política local, barras bravas y un historial de problemas con la droga.

Si Barrelier declara y cumple con lo anticipado, el impacto podría ir más allá de la causa por el femicidio. Hablar de promesas incumplidas, de vinculaciones políticas y de posibles “blindajes” abriría un escenario de incertidumbre sobre otros actores.

Informe de Francisco Centeno.