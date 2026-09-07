Nepal recuerda a las 1.300 víctimas de inundaciones con un emotivo día de luto nacional

FOTO: Nepal guarda un día de luto por los 1.300 muertos en inundaciones

KATMANDÚ — Nepal observó un día de luto el pasado lunes para honrar a las víctimas de las inundaciones ocurridas el 26 de agosto. En este marco, las oficinas gubernamentales izaron las banderas a media asta y las familias culminaron los rituales de duelo correspondientes.

El país, junto con el Tíbet, conmemoró el decimotercer día desde la tragedia, que dejó más de 1.300 muertos y alrededor de 5.000 personas desaparecidas, entre ellas extranjeros, según datos proporcionados por la agencia de gestión de desastres de Nepal.

En la nación de mayoría hindú, los períodos de duelo se extienden por 13 días, tiempo durante el cual los familiares cercanos permanecen en sus hogares y reciben visitas de parientes que vienen a presentar sus respetos. El último día, conocido como el decimotercero, se realizan rituales para rezar por las almas de los difuntos.

Numerosas personas que aún no tienen noticias de sus seres queridos han llevado a cabo funerales simbólicos, realizando los rituales de duelo pertinentes. En la tradición hindú, la cremación es un rito final significativo y, para algunas familias, realizar la ceremonia sin los cuerpos de sus seres queridos les proporciona una sensación de liberación espiritual.

El gobierno había anunciado previamente que el lunes sería un día oficial de luto, y todas las instituciones bajarían sus banderas a media asta.

En Katmandú, familiares de las víctimas se reunieron cerca de las oficinas del primer ministro y de ministerios clave para exigir que el gobierno acelere las tareas de búsqueda y rescate de cientos de trabajadores que estaban en plantas hidroeléctricas y que fueron arrastrados por la crecida del río Bhotekhoshi o quedaron sepultados bajo los escombros.

Los esfuerzos de rescate continúan en busca de cientos de personas que aún permanecen desaparecidas.

El sábado, los rescatistas lograron sacar a un hombre de nacionalidad china de una planta eléctrica, mientras que el viernes se rescataron a dos trabajadores nepalíes de la misma instalación. Las labores de rescate se han concentrado en 12 proyectos hidroeléctricos, donde se estima que unos 900 trabajadores están desaparecidos y alrededor de 500 se cree que están atrapados en distintos túneles, según informaron las autoridades.

Equipos de rescate especializados provenientes de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han estado buscando entre los escombros, estructuras dañadas y túneles en los proyectos hidroeléctricos, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.