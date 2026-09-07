Aeropuertos en Indonesia permanecen cerrados tras la reciente erupción del volcán Anak Krakatau

YAKARTA, Indonesia — Varios aeropuertos en Indonesia continúan cerrados mientras las autoridades evalúan la situación tras la erupción del volcán Anak Krakatau. Este evento ha provocado la cancelación de aproximadamente 2.300 vuelos y ha afectado a más de 268.000 pasajeros.

La erupción, que duró 25 horas y terminó el domingo, generó una potente fuente de lava y un estruendo que se escuchó a 700 kilómetros de distancia. Según la Agencia Geológica de Indonesia, aunque la actividad eruptiva ha disminuido, el volcán sigue mostrando signos de actividad con erupciones moderadas e intermitentes y emisiones de ceniza.

El impacto en el transporte aéreo ha sido significativo. AirNav Indonesia informó sobre la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo alrededor de Yakarta y otras ciudades, lo que llevó a las autoridades a cerrar ocho aeropuertos, incluyendo los importantes aeropuertos internacionales de Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma.

El cierre de los aeropuertos ha afectado no solo a los vuelos comerciales, sino también a la educación. El gobierno ha permitido que las escuelas en las zonas impactadas por la ceniza, como las de Java Occidental, Banten y Lampung, implementen clases en línea para proteger a los estudiantes de la exposición a la ceniza.

La jefa de la Agencia de Geología, Lana Saria, advirtió que la probabilidad de nuevas erupciones en los próximos días sigue siendo alta, señalando que los principales peligros incluyen bombas volcánicas y caídas de ceniza.

El Anak Krakatau, una isla volcánica en el estrecho de Sunda, es conocido por su historia de actividad eruptiva. En 2018, una erupción del volcán provocó un tsunami que resultó en la muerte de al menos 430 personas en las islas de Sumatra y Java.

Indonesia, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, alberga más de 120 volcanes activos y es propensa a erupciones. La situación actual ha llevado a las autoridades a estar en alerta máxima mientras continúan monitoreando la actividad del volcán.