Corea del Norte lanza su segundo destructor naval en medio de maniobras de EEUU, Corea del Sur y Japón
El líder norcoreano Kim Jong Un inauguró un nuevo destructor naval, el Kang Kon, mientras Estados Unidos, Corea del Sur y Japón llevan a cabo ejercicios militares conjuntos en la región, lo que aumenta la tensión en el área.
FOTO: Corea del Norte suma un 2º destructor naval mientras EEUU, Corea del Sur y Japón hacen maniobras
SEÚL, Corea del Sur — El líder norcoreano Kim Jong Un ha incorporado a su flota un segundo destructor naval, el Kang Kon, y ha instado a fortalecer la disuasión nuclear del país. Esta noticia surge en un contexto de creciente tensión, ya que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están llevando a cabo un ejercicio militar trilateral que Pyongyang considera una amenaza a su seguridad.
La ceremonia de incorporación del nuevo buque tuvo lugar en Wonsan, donde asistieron Kim y su hija adolescente, quien es vista por analistas como su posible sucesora. Durante el evento, se exhibieron fotografías que mostraban a la joven junto a su padre en el destructor, un buque de guerra que, junto al Choe Hyon, puesto en servicio en junio, representa un avance en la capacidad naval de Corea del Norte.
Ambos destructores son de 5.000 toneladas y, según informes oficiales, están equipados para llevar armamento convencional y nuclear. Se especula que su construcción podría haber contado con asistencia técnica de Rusia. En julio, Corea del Norte anunció que había probado misiles de crucero con capacidad nuclear desde el Kang Kon.
En un discurso, Kim Jong Un enfatizó que la incorporación de estos buques de guerra infunde temor en sus adversarios y es crucial para diversificar y fortalecer su disuasión nuclear. Afirmó que la situación internacional demanda un enfoque más robusto en la defensa marítima y en las capacidades de combate nuclear.
Corea del Norte ha estado priorizando la modernización de su Armada, que tradicionalmente ha sido considerada débil en comparación con las fuerzas de sus vecinos. Expertos indican que la mejora de los sistemas de armas y radar en estos destructores puede aumentar significativamente las capacidades ofensivas y defensivas de la marina norcoreana.
Kim también anticipó que se anunciará un avance naval "significativo" en ocho meses, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que el país esté desarrollando un submarino de propulsión nuclear.
En medio de estos desarrollos, el ejercicio Freedom Edge de cinco días, que se lleva a cabo frente a la isla surcoreana de Jeju, busca mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas. Este ejercicio incluye la participación de activos militares clave de los tres países involucrados.
El reciente aumento de la actividad militar en la región ha sido respondido por Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, quien minimizó los esfuerzos diplomáticos del presidente Donald Trump, sugiriendo que la reducción de maniobras militares no cambia su naturaleza provocadora. La semana pasada, Corea del Norte disparó varios misiles balísticos de corto alcance como respuesta a las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur.
El liderazgo norcoreano ha dejado en claro que podría reanudar negociaciones si Estados Unidos cambia su postura y respeta su estatus como estado nuclear. Sin embargo, los analistas advierten que la situación se ha vuelto más compleja, con un programa nuclear en expansión y relaciones más cercanas con Rusia y China.
Lectura rápida
¿Qué buque fue inaugurado por Corea del Norte?
El Kang Kon, segundo destructor naval del país, fue puesto en servicio por Kim Jong Un.
¿Cuál es el contexto de esta inauguración?
Se produce mientras EEUU, Corea del Sur y Japón realizan maniobras militares en la región.
¿Qué capacidades tienen estos destructores?
Ambos son destructores de 5.000 toneladas y pueden llevar armamento convencional y nuclear.
¿Qué anunció Kim sobre el futuro naval?
Anticipó un avance naval significativo en ocho meses, posiblemente relacionado con un submarino nuclear.
¿Cómo respondió Corea del Norte a las maniobras militares?
Corea del Norte disparó varios misiles balísticos como respuesta a las maniobras de EEUU y Corea del Sur.
[Fuente: AP]