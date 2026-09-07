Accidente de avión de carga en Miami: al menos 5 muertos y varios heridos en la tragedia

FOTO: Investigan qué falló tras accidente de avión de carga en Miami que deja al menos 5 muertos

MIAMI — Las autoridades federales están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde al menos cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas. El incidente tuvo lugar el domingo, cuando la aeronave se salió de la pista y se estrelló contra vehículos en las inmediaciones, provocando un incendio.

La tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, tras el aterrizaje del avión que venía de San Juan, P.R. Las autoridades confirmaron que el impacto fue devastador, dejando un saldo de cinco muertos, tres heridos graves y dos más con lesiones menores. Sin embargo, aún se desconoce si los pilotos lograron sobrevivir al accidente.

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah, indicó que el accidente generó una nube densa de humo negro y que los equipos de rescate tuvieron que liberar a una persona atrapada debajo de un vehículo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció que su presidenta, Jennifer Homendy, brindaría una conferencia de prensa para actualizar sobre la situación.

Los investigadores están considerando varios factores, entre ellos si el avión aterrizó demasiado lejos de la zona designada. El experto en seguridad aérea Steve Arroyo mencionó que, si el avión sobrepasó la zona de aterrizaje, los pilotos debieron haber abortado el aterrizaje y reintentarlo.

El accidente también dejó a los pilotos y a algunos ocupantes de vehículos atrapados en la cabina del avión, lo que complicó la respuesta de emergencia. La NTSB también revisará el historial de mantenimiento del avión, que ha tenido varios propietarios, incluyendo una empresa rusa en el pasado.

El aeropuerto de Miami carece de sistemas de detención que han sido instalados en otros aeropuertos para evitar que los aviones se pasen de la pista. Según la FAA, estos sistemas han salvado vidas en situaciones similares.

El vuelo, operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte, es un Boeing 767 de 32 años que anteriormente transportaba pasajeros antes de ser convertido en carga en 2015. Las imágenes del accidente mostraron el avión detenido junto a una carretera, en su mayoría intacto a pesar del incendio.

Tras el accidente, más de 160 vuelos fueron cancelados y cerca de 325 se retrasaron, provocando que algunos vuelos fueran desviados a otros aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Amazon expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que cooperará con las investigaciones correspondientes. "Estamos devastados al enterarnos de que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy", indicó la empresa.

Este accidente se suma a una serie de incidentes aéreos, como el de un avión de UPS el año pasado que se estrelló tras perder un motor durante el despegue, resultando en la muerte de tres pilotos y 12 personas en tierra.