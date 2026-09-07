Seis muertos y varios heridos tras el colapso de un edificio en Nueva Delhi

NUEVA DELHI — Los esfuerzos de búsqueda y rescate se intensifican en Nueva Delhi tras el colapso de un edificio de cinco pisos, que dejó un saldo de seis muertos, según informaron las autoridades el lunes.

El siniestro ocurrió el domingo en Satya Niketan, un área con alta densidad poblacional que alberga alojamientos privados para estudiantes, cerca de la Universidad de Delhi. En el momento del derrumbe, el edificio albergaba un hostal para chicos.

Las labores de rescate se llevan a cabo por segundo día consecutivo, con la participación de la policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India. Maquinaria pesada está siendo utilizada para remover los escombros, mientras que perros rastreadores ayudan a localizar a las personas que podrían estar atrapadas.

La ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, informó que hasta el momento se han rescatado a al menos 12 personas de entre los escombros. Detalló que alrededor del 80% de los escombros han sido retirados y que solo quedan restos del sótano. Además, confirmó que seis personas han perdido la vida y otras seis han resultado heridas en el incidente.

Residentes de la zona indicaron que el edificio tenía más de 55 años y que estaba en proceso de renovación durante varios meses antes de reabrir a los inquilinos, en su mayoría estudiantes, en agosto, a pesar de que las obras no estaban finalizadas.

Prakash Chand, un vecino, comentó que había trabajadores realizando excavaciones en el sótano cuando ocurrió el colapso.

Las primeras investigaciones sugieren que la acumulación de agua en el sótano y las obras de reparación en el viejo edificio podrían haber contribuido al derrumbe, según explicó Gupta.

El gobierno planea implementar una política que exigirá auditorías estructurales periódicas y certificados de seguridad para los edificios de uso público, incluidos los alojamientos estudiantiles, hogares de ancianos y escuelas. Gupta subrayó que "no se permitirá ninguna actividad pública" en aquellos edificios que no cumplan con estas normativas.

Los derrumbes de edificios son un fenómeno recurrente en diversas regiones de India, especialmente durante la temporada de monzones, que va de junio a septiembre, cuando las intensas lluvias pueden debilitar las estructuras más antiguas.