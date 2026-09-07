Nueve fallecidos y 13 heridos tras ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano

FOTO: Nueve muertos y 13 heridos en ataques aéreos israelíes sobre una aldea del sur de Líbano

KFAR RUMMAN, Líbano (AP) — En la mañana del lunes, la fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques aéreos en una aldea del sur de Líbano, resultando en al menos nueve muertes, entre las cuales se incluyen mujeres y niños, según lo informado por el Ministerio de Salud libanés.

El ministerio detalló que uno de los bombardeos impactó un edificio, causando la muerte de ocho personas, incluyendo un niño y dos mujeres. Además, se reportaron otras 11 personas heridas, de las cuales cuatro son menores y dos son mujeres.

En un segundo ataque, un automóvil fue el blanco, donde un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas.

Estos ataques se producen en el contexto de una nueva escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah.