Nueve fallecidos y 13 heridos tras ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano
La fuerza aérea de Israel realizó dos bombardeos en una aldea del sur de Líbano, dejando un saldo de nueve muertos, incluidos mujeres y niños, y 13 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.
FOTO: Nueve muertos y 13 heridos en ataques aéreos israelíes sobre una aldea del sur de Líbano
KFAR RUMMAN, Líbano (AP) — En la mañana del lunes, la fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques aéreos en una aldea del sur de Líbano, resultando en al menos nueve muertes, entre las cuales se incluyen mujeres y niños, según lo informado por el Ministerio de Salud libanés.
El ministerio detalló que uno de los bombardeos impactó un edificio, causando la muerte de ocho personas, incluyendo un niño y dos mujeres. Además, se reportaron otras 11 personas heridas, de las cuales cuatro son menores y dos son mujeres.
En un segundo ataque, un automóvil fue el blanco, donde un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas.
Estos ataques se producen en el contexto de una nueva escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
La fuerza aérea de Israel bombardeó una aldea en el sur de Líbano, resultando en nueve muertos y 13 heridos.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Entre los fallecidos hay mujeres y niños; también murió un paramédico en un ataque posterior.
¿Cuándo sucedió?
Los ataques aéreos se realizaron a primera hora del lunes.
¿Dónde ocurrió el ataque?
Los ataques tuvieron lugar en una aldea del sur de Líbano, específicamente en Kfar Rumman.
¿Por qué se produjeron los ataques?
Los bombardeos están relacionados con la escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah.
[Fuente: AP]