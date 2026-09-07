Trenes Roca y Sarmiento sufren demoras y cancelaciones: detalles del servicio afectado
Los inconvenientes comenzaron desde las primeras horas de este lunes.
FOTO: Trenes Roca y Sarmiento sufren demoras y cancelaciones: detalles del servicio afectado
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Los trenes Roca y Sarmiento experimentan demoras en la mañana de este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, los problemas en el Tren Roca son atribuibles a fallas técnicas y operativas que impactan en el funcionamiento habitual de los servicios.
Desde las primeras horas del día, usuarios y cuentas especializadas han reportado demoras y cancelaciones en los ramales de la Línea Roca.
Por otro lado, el Tren Sarmiento está operando con demoras, con pasajeros que han señalado problemas especialmente en la ruta Moreno-Once.
Además, en Castelar, se han notificado inconvenientes relacionados con una plataforma.
Por su parte, las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín están funcionando con sus frecuencias habituales, según la información proporcionada.
El Tren Belgrano Sur, por su parte, también está en funcionamiento durante la mañana de este lunes.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué líneas de tren están afectadas?
Los trenes Roca y Sarmiento sufren demoras y cancelaciones.
¿Cuándo comenzaron los problemas?
Los inconvenientes se iniciaron en las primeras horas de este lunes.
¿Qué causa las demoras en el Tren Roca?
Las demoras son debido a problemas operativos y fallas técnicas.
¿Cómo está funcionando el Tren Sarmiento?
El Tren Sarmiento circula con demoras, especialmente en el trayecto Moreno-Once.
¿Qué otras líneas operan con normalidad?
Las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín funcionan con frecuencias normales.
[Fuente: Noticias Argentinas]