FOTO: Trenes Roca y Sarmiento sufren demoras y cancelaciones: detalles del servicio afectado

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Los trenes Roca y Sarmiento experimentan demoras en la mañana de este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, los problemas en el Tren Roca son atribuibles a fallas técnicas y operativas que impactan en el funcionamiento habitual de los servicios.

Desde las primeras horas del día, usuarios y cuentas especializadas han reportado demoras y cancelaciones en los ramales de la Línea Roca.

Por otro lado, el Tren Sarmiento está operando con demoras, con pasajeros que han señalado problemas especialmente en la ruta Moreno-Once.

Además, en Castelar, se han notificado inconvenientes relacionados con una plataforma.

Por su parte, las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín están funcionando con sus frecuencias habituales, según la información proporcionada.

El Tren Belgrano Sur, por su parte, también está en funcionamiento durante la mañana de este lunes.