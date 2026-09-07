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Cielo despejado y bajas temperaturas: así estará el lunes en Rosario

La jornada se presenta con cielo despejado, sin lluvias y vientos leves del noreste, mientras se espera un ascenso térmico durante los próximos días.

07/09/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

FOTO: Jornada fresca en la ciudad de Rosario.

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Rosario amaneció este lunes con cielo despejado y una temperatura de 3,3 grados, mientras que la sensación térmica se ubicó en 1,9°. La humedad es del 87%, la presión alcanza los 1023,6 hPa y el viento sopla del este a 6 kilómetros por hora.

Para hoy se espera una jornada soleada, con una mínima de 2 grados y una máxima de 14°. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento tendrá predominio del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día.

El tiempo irá desmejorando en cuanto a las temperaturas durante los próximos días: el martes se esperan 4° de mínima y 20° de máxima, mientras que el jueves será el día más cálido, con 22°. Hacia el fin de semana habrá un marcado descenso, con máximas de 11° el sábado y 12° el domingo.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 3,3 grados.

¿Qué se espera para hoy en cuanto al clima? Se espera una jornada soleada con una mínima de 2 grados y una máxima de 14°.

¿Cómo será el clima en los próximos días? El clima irá desmejorando, con temperaturas que alcanzarán 4° de mínima y 20° de máxima el martes, y 22° el jueves.

¿Cuáles son las máximas esperadas para el fin de semana? Las máximas esperadas para el fin de semana son de 11° el sábado y 12° el domingo.

¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 87%.

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