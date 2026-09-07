Cielo despejado y bajas temperaturas: así estará el lunes en Rosario

Rosario amaneció este lunes con cielo despejado y una temperatura de 3,3 grados, mientras que la sensación térmica se ubicó en 1,9°. La humedad es del 87%, la presión alcanza los 1023,6 hPa y el viento sopla del este a 6 kilómetros por hora.

Para hoy se espera una jornada soleada, con una mínima de 2 grados y una máxima de 14°. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento tendrá predominio del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día.

El tiempo irá desmejorando en cuanto a las temperaturas durante los próximos días: el martes se esperan 4° de mínima y 20° de máxima, mientras que el jueves será el día más cálido, con 22°. Hacia el fin de semana habrá un marcado descenso, con máximas de 11° el sábado y 12° el domingo.