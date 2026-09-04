Tras un tornado, un chico de 14 años construyó un tractor con chatarra y sorprendió en Río Cuarto

A los 14 años, Thiago Príncipe encontró en la adversidad una oportunidad para crear. Después de un tornado que provocó importantes daños en su hogar y en la zona de San Ambrosio, el joven comenzó a reunir piezas y materiales que habían quedado entre los restos para construir su propio tractor.

Estudiante de un colegio técnico, Thiago aprendió buena parte de sus conocimientos de mecánica observando a su padre, Hugo, con quien comparte desde pequeño la pasión por reparar y construir maquinaria. “Arreglaba motores desde los 9 años”, contó. Su primer proyecto había sido un karting fabricado con materiales reciclados.

Con el tiempo, esa curiosidad se transformó en un proyecto mucho más ambicioso. El tractor que construyó fue exhibido en la exposición rural de Río Cuarto, donde sorprendió a constructores y productores por su funcionalidad y por la manera en que logró aprovechar materiales que otros habían descartado.

“Saque muchas piezas de autos que estaban dañados”, explicó Thiago al recordar cómo comenzó a darle forma a su invento. Cada elemento recuperado se convirtió en una parte de un proyecto que combinó ingenio, conocimientos de mecánica y muchas horas de trabajo.

El logro también genera un enorme orgullo en su familia. Sus padres, Hugo y Adriana, acompañaron de cerca el proceso y destacan la capacidad de su hijo para encontrar soluciones y crear nuevas herramientas a partir de objetos que parecían no tener utilidad.

“Es un orgullo tener, porque los cuatro son muy inteligentes”, afirmó Adriana, quien resalta especialmente la creatividad y la capacidad de resolución de Thiago.

Ahora, el joven inventor se prepara para participar en una feria de tecnología en Córdoba. Allí buscará mostrar su trabajo y transmitir una experiencia que va más allá de la construcción de una máquina.

“El esfuerzo trae resultados”, sostuvo Thiago, convencido de que la perseverancia y el acompañamiento de su familia y sus amigos fueron fundamentales para concretar el proyecto.

Su historia se convirtió así en un ejemplo de resiliencia. A partir de los daños provocados por un tornado, Thiago logró transformar aquello que había quedado destruido en una nueva oportunidad. Su tractor no solo representa un logro técnico para un adolescente de 14 años, sino también un mensaje de superación: con creatividad, esfuerzo y determinación, las dificultades pueden convertirse en el punto de partida para construir algo nuevo.

Entrevista de "La Argentina posible"