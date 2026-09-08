Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) — Rusia manifiesta su confianza en que la victoria en el conflicto con Ucrania está "muy cerca", según lo declarado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En una conferencia de prensa, Peskov expresó: "Estamos seguros de que la victoria está muy cerca".

El portavoz del Kremlin añadió que las operaciones de combate están siendo ejecutadas con notable éxito y espera que eventualmente se encuentre un camino hacia una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, Peskov también criticó a las autoridades ucranianas, señalando que han mostrado escasa flexibilidad y que no parecen tener un interés genuino en finalizar la guerra, afirmando que esta "podría haber terminado hace mucho tiempo".

Peskov destacó que representantes de Estados Unidos han estado en comunicación entre Moscú y Kiev en días recientes, dedicando esfuerzos significativos a transmitir las posturas de ambas partes. Rusia mantiene la esperanza de que se reanuden las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. "Se está llevando a cabo un trabajo serio. Esperamos que se produzcan ciertos cambios en este sentido", agregó el portavoz.