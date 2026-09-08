El Kremlin asegura que la victoria en Ucrania está a la vuelta de la esquina
Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que Rusia está cerca de alcanzar la victoria en el conflicto de Ucrania y espera avances en las negociaciones con Estados Unidos.
FOTO: El portavoz, Dmitry Peskov.
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) — Rusia manifiesta su confianza en que la victoria en el conflicto con Ucrania está "muy cerca", según lo declarado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En una conferencia de prensa, Peskov expresó: "Estamos seguros de que la victoria está muy cerca".
El portavoz del Kremlin añadió que las operaciones de combate están siendo ejecutadas con notable éxito y espera que eventualmente se encuentre un camino hacia una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, Peskov también criticó a las autoridades ucranianas, señalando que han mostrado escasa flexibilidad y que no parecen tener un interés genuino en finalizar la guerra, afirmando que esta "podría haber terminado hace mucho tiempo".
Peskov destacó que representantes de Estados Unidos han estado en comunicación entre Moscú y Kiev en días recientes, dedicando esfuerzos significativos a transmitir las posturas de ambas partes. Rusia mantiene la esperanza de que se reanuden las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. "Se está llevando a cabo un trabajo serio. Esperamos que se produzcan ciertos cambios en este sentido", agregó el portavoz.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Rusia sobre la victoria en Ucrania?
Rusia sostiene que su victoria en el conflicto con Ucrania está muy cerca, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
¿Quién es el portavoz del Kremlin?
Dmitry Peskov es el actual portavoz del Kremlin y ha hecho declaraciones sobre la situación en Ucrania.
¿Qué ocurrió en Kiev recientemente?
Un ataque ruso en Kiev dejó al menos dos muertos y diez heridos, causando daños significativos en la infraestructura civil.
¿Qué opina Lavrov sobre la OTAN?
Sergey Lavrov afirmó que Donald Trump considera cerrada la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN.
¿Qué espera Rusia en las negociaciones?
Rusia espera avances en las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania sobre el conflicto.
[Fuente: Noticias Argentinas]