El Gobierno español se disculpa por clasificar a periodistas según su ideología

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - El Ministerio del Interior de España reconoció el martes la creación de un listado de periodistas que incluía valoraciones sobre su ideología. Fuentes oficiales aclararon que se trata de un "documento informativo, de carácter interno", destinado a consultas y sin "ninguna finalidad espuria", además de disculparse con los profesionales que se sintieron ofendidos.

Desde Ceuta, el ministro Fernando Grande-Marlaska describió el dosier, que fue publicado por El Confidencial, como un "documento de trabajo" que busca entender la percepción sobre la actuación del ministerio y rechazó cualquier intención de represalia, según informaron RTVE y Noticias Argentinas.

Este documento, fechado en 2024 y producido por la Oficina de Comunicación del ministerio, se titulaba "Tertulianos. Radio y Televisión" y contenía fichas con fotografías y breves descripciones sobre las inclinaciones políticas de cada periodista. Entre las etiquetas se encontraban: "Apoya al Gobierno", "alineado con posiciones de derechas", "defiende las políticas del PSOE", "reconocido 'anti-sanchista'", "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "es de centro derecha moderado", "es crítico con la amnistía", "militante socialista" o "últimamente es más combativa", entre otras valoraciones.

Entre los periodistas mencionados se encuentra el director de El Confidencial, Nacho Cardero, así como otros colegas del mismo medio que han investigado casos de corrupción relacionados con el entorno del presidente Pedro Sánchez, lo que ha derivado en indagaciones judiciales, según RTVE.

Tras la difusión del documento, el Ministerio reafirmó que se trata de un documento interno creado en febrero de 2024 con fines consultivos y aseguró que no existió intención de censura ni de influir en el trabajo de los periodistas. También pidió disculpas a quienes se sintieron agraviados y afirmó que el contenido no ha afectado la labor de su Oficina de Comunicación desde su creación.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) expresó su fuerte rechazo ante esta revelación y consideró que la elaboración del dosier constituye un ataque a la libertad de prensa. La organización advirtió que ningún organismo estatal tiene la legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a los periodistas, ya que esto introduce un elemento de vigilancia y posibles represalias, vulnerando así el artículo 20 de la Constitución Española.