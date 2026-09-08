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Frances Tiafoe supera una difícil remontada y avanza a semifinales del US Open 2026

En un partido emocionante, Frances Tiafoe logró revertir un inicio adverso y se clasificó a su tercera semifinal del US Open tras vencer a Alex Michelsen en un maratónico encuentro.

08/09/2026 | 20:36Redacción Cadena 3

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Tiafoe remonta desventaja de dos sets y alcanza su tercera semifinal del US Open

FOTO: Tiafoe remonta desventaja de dos sets y alcanza su tercera semifinal del US Open

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NUEVA YORK (AP) — Para alcanzar su tercera semifinal del Abierto de Estados Unidos, Frances Tiafoe debió remontar una y otra vez.

Después de perder los dos primeros sets y quedar 3-0 abajo en el quinto, Tiafoe certificó la victoria 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) ante Alex Michelsen.

Al cabo de 4 horas y 38 minutos, los dos estadounidenses se fundieron en un abrazo en la red. Michelsen lloró sobre el hombro de Tiafoe tras un devastador desenlace.

Tiafoe, undécimo cabeza de serie y semifinalista en 2022 y 2024, enfrentará al ganador del duelo entre el vigente campeón Carlos Alcaraz y el octavo preclasificado Ben Shelton.

El oriundo de Maryland, de 28 años, planeaba seguirla por televisión.

"Pero voy a disfrutar de esta. ¡Vamos!", vociferó ante el público en el estadio Arthur Ashe.

Fue la tercera vez en su carrera que Tiafoe logró revertir que perdía dos sets a cero.

Tiafoe sucumbió ante Alcaraz en 2022, el año en el que el español conquistó el primero de sus siete títulos de Grand Slam. Dos años después, Tiafoe perdió ante su compatriota Taylor Fritz, lo más cerca que Estados Unidos ha estado de acabar una sequía de títulos en el cuadro masculino de Flushing Meadows que se remonta a la consagración de Andy Roddick en 2003.

Michelsen no había cedido ni un solo set en su camino a los primeros cuartos de final de Grand Slam en su carrera.

El californiano de 22 años sacó para ganar el partido con ventaja de 5-4 en el tercer set, pero comenzó el juego con dos dobles faltas consecutivas. Logró salvar una bola de quiebre con un ace, pero dejó una pelota en la rota en la segunda oportunidad de rotura de Tiafoe.

Lectura rápida

¿Qué logró Tiafoe?
Frances Tiafoe alcanzó las semifinales del US Open tras remontar un partido difícil.

¿Contra quién jugó?
Se enfrentó a Alex Michelsen en un emocionante encuentro.

¿Cuánto tiempo duró el partido?
El partido se extendió por 4 horas y 38 minutos.

¿Cuál fue el resultado final?
Tiafoe ganó 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

¿Qué sigue para Tiafoe?
Enfrentará al ganador entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton en semifinales.

[Fuente: AP]

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