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Franco Colapinto afronta la última práctica y la clasificación del GP de España

El argentino viene de terminar noveno en Monza y buscará una buena posición de largada en el nuevo circuito Madring. En la nota, todos los horarios de la actividad de este fin de semana.

12/09/2026 | 06:51Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto palpito el Gran Premio de Monza.

FOTO: Franco Colapinto palpito el Gran Premio de Monza.

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*En desarrollo.

12/9/2026-07:39 a. m.

Franco Colapinto salió a la pista de Madring para la FP3.

12/9/2026-07:33 a. m.

Arrancó la FP3 del Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring

12/9/2026-07:28 a. m.

Colapinto ya está listo para la FP3 del GP de España

El piloto argentino de Alpine se prepara para la última sesión de entrenamiento antes de correr la clasificación de la carrera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

12/9/2026-07:23 a. m.

Los pilotos de Alpine ya se encuentran en el Madring Circuit.

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España, antes de afrontar la clasificación en el nuevo circuito Madring. El piloto de Alpine busca completar la preparación de su auto para definir su lugar en la grilla de la carrera del domingo.

El entrenamiento comienza a las 7.30 de la Argentina, mientras que la clasificación se pone en marcha a las 11. La competencia principal será el domingo 13 de septiembre, desde las 10, y está prevista a 57 vueltas.

La cita corresponde a la 14ª fecha del campeonato y marca el regreso de la máxima categoría a Madrid después de 45 años. El escenario será el flamante Madring, ubicado en el entorno del predio ferial IFEMA.

Colapinto llega a este compromiso en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos, con 21 puntos. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ocupa la décima posición con 41 unidades. El argentino intentará volver a sumar para avanzar en la tabla y recortar la diferencia dentro de Alpine.

El piloto de Pilar terminó entre los diez mejores en tres de las últimas cinco carreras: fue noveno en Gran Bretaña, décimo en Bélgica y noveno en Italia, donde largó desde el séptimo puesto. Su mejor resultado de la temporada sigue siendo el sexto lugar en Canadá, que le permitió sumar ocho puntos. Resultados de Colapinto en 2026.

La actividad restante del fin de semana se desarrollará con los siguientes horarios, de acuerdo con el programa oficial de Madring.

• Sábado 12 de septiembre > Práctica libre 3: 7.30

• Sábado 12 de septiembre > Clasificación: 11.00

• Domingo 13 de septiembre > Carrera: 10.00

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Lectura rápida

¿Quién disputará la práctica libre del Gran Premio de España? Franco Colapinto disputará la práctica libre.

¿Cuándo se llevará a cabo la clasificación? La clasificación se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 11.00.

¿Dónde se realiza el Gran Premio de España? El Gran Premio se realiza en el nuevo circuito Madring en Madrid.

¿Cuál es la posición actual de Colapinto en el Campeonato de Pilotos? Colapinto ocupa el 12° puesto con 21 puntos.

¿Qué resultado obtuvo Colapinto en su mejor carrera de la temporada? Su mejor resultado fue el sexto lugar en Canadá.

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