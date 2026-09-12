Franco Colapinto afronta la última práctica y la clasificación del GP de España

*En desarrollo.

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España, antes de afrontar la clasificación en el nuevo circuito Madring. El piloto de Alpine busca completar la preparación de su auto para definir su lugar en la grilla de la carrera del domingo.

El entrenamiento comienza a las 7.30 de la Argentina, mientras que la clasificación se pone en marcha a las 11. La competencia principal será el domingo 13 de septiembre, desde las 10, y está prevista a 57 vueltas.

La cita corresponde a la 14ª fecha del campeonato y marca el regreso de la máxima categoría a Madrid después de 45 años. El escenario será el flamante Madring, ubicado en el entorno del predio ferial IFEMA.

Colapinto llega a este compromiso en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos, con 21 puntos. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ocupa la décima posición con 41 unidades. El argentino intentará volver a sumar para avanzar en la tabla y recortar la diferencia dentro de Alpine.

El piloto de Pilar terminó entre los diez mejores en tres de las últimas cinco carreras: fue noveno en Gran Bretaña, décimo en Bélgica y noveno en Italia, donde largó desde el séptimo puesto. Su mejor resultado de la temporada sigue siendo el sexto lugar en Canadá, que le permitió sumar ocho puntos. Resultados de Colapinto en 2026.

La actividad restante del fin de semana se desarrollará con los siguientes horarios, de acuerdo con el programa oficial de Madring.

• Sábado 12 de septiembre > Práctica libre 3: 7.30

• Sábado 12 de septiembre > Clasificación: 11.00

• Domingo 13 de septiembre > Carrera: 10.00

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