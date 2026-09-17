Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este jueves 17

Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná tendrán una nueva jornada con propuestas para seguir desde la mañana. Habrá esgrima, vóley de playa, pesas, pentatlón, golf, fútbol y vóleibol, entre otras actividades.

En Rosario, el cronograma comenzará temprano con golf, mientras que desde las 10 se desarrollarán pruebas de esgrima, levantamiento de pesas y vóley de playa. También habrá relevos de pentatlón y presencia argentina en fútbol masculino y vóleibol indoor femenino.

Santa Fe tendrá competencias de remo y vela en la Laguna Setúbal, además de bochas y tiro deportivo. Por la tarde, el balonmano femenino tendrá tres partidos, incluido Chile-Argentina a las 19:30.

Rafaela concentrará la actividad de BMX Race durante la mañana, con finales y premiación antes del mediodía, y boxeo desde las 15. En Paraná, el sóftbol femenino tendrá cuatro partidos, con Argentina frente a Perú a las 20:30.