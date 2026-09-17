Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este jueves 17
La jornada reunirá disciplinas individuales y de equipo en cuatro localidades. Argentina tendrá participación en fútbol, vóleibol, balonmano y sóftbol, además de varias pruebas durante la mañana y la tarde.
17/09/2026 | 07:31Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Competencias en los Juegos Suramericanos.
Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná tendrán una nueva jornada con propuestas para seguir desde la mañana. Habrá esgrima, vóley de playa, pesas, pentatlón, golf, fútbol y vóleibol, entre otras actividades.
En Rosario, el cronograma comenzará temprano con golf, mientras que desde las 10 se desarrollarán pruebas de esgrima, levantamiento de pesas y vóley de playa. También habrá relevos de pentatlón y presencia argentina en fútbol masculino y vóleibol indoor femenino.
Santa Fe tendrá competencias de remo y vela en la Laguna Setúbal, además de bochas y tiro deportivo. Por la tarde, el balonmano femenino tendrá tres partidos, incluido Chile-Argentina a las 19:30.
Rafaela concentrará la actividad de BMX Race durante la mañana, con finales y premiación antes del mediodía, y boxeo desde las 15. En Paraná, el sóftbol femenino tendrá cuatro partidos, con Argentina frente a Perú a las 20:30.
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¿Qué actividades se realizarán? Habrá esgrima, vóley de playa, pesas, pentatlón, golf, fútbol y vóleibol, entre otras.
¿Dónde se llevarán a cabo las competencias? En Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná.
¿Cuándo comenzarán las actividades? Desde la mañana, con horarios específicos para cada deporte.
¿Qué partido destacado habrá en Santa Fe? El partido de balonmano femenino entre Chile y Argentina a las 19:30.
¿Qué evento se realizará en Paraná? Cuatro partidos de sóftbol femenino, incluyendo Argentina contra Perú a las 20:30.