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Córdoba ajusta logística por la visita del Papa León: habrá inscripción obligatoria para ir a FAdeA

La Iglesia cordobesa confirmó que ya hay más de 4.000 inscriptos de todo el país. Dispondrán de escuelas y parroquias para alojar peregrinos y habrá una vigilia la noche previa.

17/09/2026 | 07:27Redacción Cadena 3

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El sacerdote Martín Bastos, responsable de la organización de alojamientos para la histórica visita del Papa León a Córdoba, confirmó que la asistencia a la misa multitudinaria en el predio de FAdeA exigirá una inscripción previa y obligatoria a través de una plataforma web para ordenar el masivo flujo de fieles.

Aunque restan detalles del cronograma definitivo por parte del Vaticano, la Iglesia local trabaja sobre la fecha del 10 de noviembre para el evento central en la capital provincial. El flujo de contingentes desde provincias del NOA, Cuyo y el centro del país desbordó las previsiones iniciales de recepción y alojamiento:

Inscripción digital: en los próximos días el Arzobispado habilitará un sitio web oficial. Quien no tramite su registro previo no podrá ingresar al predio de FAdeA por razones de seguridad y capacidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Red de alojamientos masivos: más de 4.200 peregrinos de provincias como Salta, Chubut, Misiones y Mendoza ya figuran en las nóminas iniciales. Se utilizarán parroquias, colegios católicos y escuelas públicas cercanas al predio, donde los asistentes acamparán con bolsas de dormir y colchonetas.

Vigilia y preparación: se organizará una vigilia con espectáculos artísticos desde las 22 de la noche anterior para contener a las familias y grupos que arriben al predio desde la tarde previa.

A la par del despliegue eclesiástico, el gobierno provincial evalúa decretar un feriado o asueto administrativo para facilitar el tránsito y la operatividad de los servicios ante el arribo de cientos de miles de visitantes.

Lectura rápida

¿Quién organiza la visita del Papa a Córdoba? El sacerdote Martín Bastos es el responsable de la organización de alojamientos para la visita del Papa León.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento central? El evento central está programado para el 10 de noviembre.

¿Qué se requiere para asistir a la misa multitudinaria? Se exigirá una inscripción previa y obligatoria a través de una plataforma web.

¿Cuántos peregrinos están registrados hasta ahora? Más de 4.200 peregrinos de varias provincias ya figuran en las nóminas iniciales.

¿Qué medidas tomará el gobierno provincial? El gobierno provincial evalúa decretar un feriado o asueto administrativo para facilitar el tránsito y los servicios ante el arribo de visitantes.

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