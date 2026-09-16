Al Gore y su visión sobre las emisiones de los centros de datos de IA: ¿realmente es para preocuparse?

Al Gore ha sido una voz prominente en la lucha contra el cambio climático durante más de dos décadas. En una reciente entrevista con TechCrunch, compartió su perspectiva sobre las emisiones generadas por los centros de datos de inteligencia artificial (IA), sugiriendo que no deberían ser la principal preocupación de la sociedad. En su lugar, destacó que lo que realmente debería preocupar a la gente son las advertencias provenientes de la propia industria de IA.

Durante la conversación, junto a Lila Preston, líder de crecimiento en la firma de inversión Generation Investment Management, Gore afirmó que, a pesar de la creciente oposición pública hacia las emisiones de los centros de datos, su enfoque se centra en las alertas emitidas por expertos de la industria. "Las emisiones de todos los centros de datos de IA son solo una fracción de las emisiones generadas por los vertederos no cubiertos en el mundo", dijo.

Gore subrayó que, aunque los centros de datos de IA generan preocupaciones, es fundamental considerar el contexto más amplio. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía estima que la electricidad consumida por los sistemas de aire acondicionado en todo el mundo ya supera la demanda total de la Unión Europea. Con la propiedad de sistemas de aire acondicionado aún por debajo del 15% en las regiones más cálidas y de rápido crecimiento, se espera que esta demanda se triplique para 2050.

Sin embargo, Gore no minimizó las preocupaciones sobre cómo se alimentan estos centros de datos. Señaló que el uso de nuevas turbinas de metano por parte de algunos grandes proveedores de servicios en la nube es motivo de preocupación. "Lo que realmente me preocupa es que la construcción de nuevas plantas de gas para satisfacer esta demanda podría asegurar décadas más de generación de combustibles fósiles", explicó.

Gore también observó que el creciente rechazo a los centros de datos en diversas partes de los EE. UU. podría estar relacionado más con el miedo a la automatización y la pérdida de empleo que con las emisiones de carbono. "La oposición bipartidista está siendo impulsada por preocupaciones sobre la pérdida de empleo y las amenazas que expertos de OpenAI y Anthropic han estado advirtiendo al público", comentó.

Cuando se le preguntó sobre las recientes advertencias de líderes de la industria de IA, Gore se mostró receptivo. "Creo que hemos pasado por una fase en la que algunos sospechaban cínicamente que las advertencias apocalípticas eran una especie de estrategia de marketing. Pero ahora, creo que esas advertencias son sinceras", afirmó. Usó una cita de Maya Angelou para enfatizar su punto: "Cuando alguien te dice quién es, créelo la primera vez".

A pesar de su enfoque en los riesgos, Gore también destacó el potencial de la IA para contribuir a la sostenibilidad. Citó un estudio reciente del economista Nicholas Stern que proyecta que las aplicaciones de IA centradas en la eficiencia podrían reducir las emisiones globales en un 6% a 9% anualmente a partir de la próxima década.

Por su parte, Preston se centró en las oportunidades de inversión que surgen a partir de la expansión de la IA, señalando que la firma está interesada en descarbonizar la energía en cada nivel de la cadena de suministro. Este enfoque incluye inversiones en empresas que ayudan a integrar más energías renovables en la red eléctrica.

Gore concluyó su análisis destacando que, a nivel global, la inversión en energía limpia ahora supera a la de los combustibles fósiles, y que el 86% de la nueva capacidad de generación de electricidad añadida en todo el mundo el año pasado provino de fuentes renovables. Este cambio es un indicativo de que, a pesar de los desafíos, el mundo está avanzando hacia un futuro más sostenible.