Rosario Central lo dio vuelta y le gana 2-1 a Estudiantes en la Supercopa Internacional

FOTO: Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central tras el polémico título.

FOTO: Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

-En desarrollo-

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado desde las 16:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.

El encuentro mide al "Pincha", ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el "Canalla", líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, en su caso, definición por penales.

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?? ¡El golazo de Angelito para el empate desde adentro! #VamosCanalla ???????? pic.twitter.com/ZEUGNNOBLZ — Rosario Central (@RosarioCentral) September 26, 2026

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