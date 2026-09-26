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Rosario Central lo dio vuelta y le gana 2-1 a Estudiantes en la Supercopa Internacional
El partido se juega desde las 16 y llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga. Transmite Cadena 3.
26/09/2026 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.
FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.
FOTO: Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.
FOTO: Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central tras el polémico título.
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Audio. Primer gol de Estudiantes de La Plata a Rosario Central (Alexis Castro) | Supercopa Internacional
La Cadena del Gol
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Audio. Primer gol de Rosario Central a Estudiantes de La Plata (Ángel Di María) | Supercopa Internacional
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Audio. Segundo gol de Rosario Central a Estudiantes de La Plata (Ángel Di María) | Supercopa Internacional
La Cadena del Gol
-En desarrollo-
Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado desde las 16:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.
El encuentro mide al "Pincha", ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el "Canalla", líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.
El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.
El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, en su caso, definición por penales.
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?? ¡El golazo de Angelito para el empate desde adentro! #VamosCanalla ???????? pic.twitter.com/ZEUGNNOBLZ— Rosario Central (@RosarioCentral) September 26, 2026
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Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentarán? Estudiantes de La Plata y Rosario Central.
¿Cuándo se jugará el partido? Este sábado a las 16:00.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
¿Qué título se disputa? La Supercopa Internacional 2026.
¿Por qué hay rivalidad entre los equipos? Por incidentes ocurridos en 2025 tras la premiación de Estudiantes como campeón de la Liga.