Hinchas de Estudiantes increparon a los árbitros antes de la final contra Rosario Central

FOTO: Hinchas de Estudiantes increparon a los árbitros de la final.

Un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata cruzó a la terna arbitral designada para el duelo ante Rosario Central por la final de la Supercopa Internacional. El episodio ocurrió en el lobby de un hotel en Santiago del Estero, minutos antes del comienzo del partido.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver como al menos un hincha está escuchando a Gabriel Chade, asistente 1 de la terna que lidera Darío Herrera. Aunque no puede advertirse violencia física o verbal, se escucha una voz en defensa de los referís: "Andá a la tribuna, encima venís a apretar a los árbitros acá".

A su vez, al hincha del "Pincha" se lo puede ver con las manos atrás, cara a cara con Chade. El hombre le dice al línea: "Trabajo en una metalúrgica". Acto seguido, Chade responde: "¿Y no podés tomar mal una medida a veces? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos".

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“Apriete”



Por este VIOLENTO APRIETE que sufrió la terna arbitral por parte de BARRAS BRAVAS DE ESTUDIANTES previa a la FINAL ante Rosario Central: “Los tiene que DESCALIFICAR por violentos”. pic.twitter.com/zHD3WMtVyG — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) September 26, 2026

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En todo el video, el hombre de remera blanca que está detrás de la terna arbitral insiste una y otra vez en pedirle al hincha que se vaya y "deje de molestar a los árbitros".

El equipo dirigencial completo está compuesto por Darío Herrera, Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR.