En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. Rosario Central

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

All Boys vs. Colón

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Rosario Central

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Hinchas de Estudiantes increparon a los árbitros antes de la final contra Rosario Central

El episodio ocurrió en el lobby de un hotel en Santiago del Estero, minutos antes del comienzo del partido.

26/09/2026 | 16:56Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hinchas de Estudiantes increparon a los árbitros de la final.

FOTO: Hinchas de Estudiantes increparon a los árbitros de la final.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata cruzó a la terna arbitral designada para el duelo ante Rosario Central por la final de la Supercopa Internacional. El episodio ocurrió en el lobby de un hotel en Santiago del Estero, minutos antes del comienzo del partido.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver como al menos un hincha está escuchando a Gabriel Chade, asistente 1 de la terna que lidera Darío Herrera. Aunque no puede advertirse violencia física o verbal, se escucha una voz en defensa de los referís: "Andá a la tribuna, encima venís a apretar a los árbitros acá".

A su vez, al hincha del "Pincha" se lo puede ver con las manos atrás, cara a cara con Chade. El hombre le dice al línea: "Trabajo en una metalúrgica". Acto seguido, Chade responde: "¿Y no podés tomar mal una medida a veces? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En todo el video, el hombre de remera blanca que está detrás de la terna arbitral insiste una y otra vez en pedirle al hincha que se vaya y "deje de molestar a los árbitros".

El equipo dirigencial completo está compuesto por Darío Herrera, Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los hinchas de Estudiantes?
Se confrontaron con los árbitros en el lobby de un hotel antes de la final contra Rosario Central.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el lobby de un hotel en Santiago del Estero.

¿Cuándo ocurrió el enfrentamiento?
Minutos antes del inicio de la Supercopa Internacional.

¿Quiénes estaban involucrados?
Hinchas de Estudiantes y la terna arbitral liderada por Darío Herrera.

¿Qué se escuchó en el video?
Un hincha defendía a los árbitros mientras otro les pedía que se retiraran.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf