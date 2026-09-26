River se impuso 3 a 2 ante Vélez en un amistoso en Ezeiza durante la fecha FIFA

River le ganó 3 a 2 a Vélez en un amistoso a puertas cerradas en el predio que el "Millonario" tiene en Ezeiza. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán. En tanto, Juan Cruz Policella y Matías Arias anotaron para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

El encuentro se desarrolló en el contexto del parate por la fecha FIFA, en el cual ninguno de los dos equipos iba a tener competencia ya que no juegan Copa Argentina ni deben fechas del Torneo Clausura para recuperar.

El equipo titular de River fue: Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván. Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Por otro lado, Vélez formó con: Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El marcador lo abrió Driussi, luego empató Policella y más tarde Correa volvió a adelantar a River por 2 a 1. Más adelante, Vélez volvió a empatar con el tanto de Arias y por último Lucas Beltrán puso el 3 a 2 final.

La estrategia de River, en ese sentido, había sido adelantada por el propio Ponzio en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Huracán. Allí, el DT había dicho: "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing".

Cabe destacar que Santiago Beltrán y Tobías Andrada no fueron de la partida debido a que fueron llamados por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados de la Selección argentina en la triple fecha FIFA.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-