En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. Rosario Central

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

All Boys vs. Colón

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Rosario Central

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

River se impuso 3 a 2 ante Vélez en un amistoso en Ezeiza durante la fecha FIFA

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

26/09/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Marcos Acuña, jugador de River Plate.

FOTO: Marcos Acuña, jugador de River Plate.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

River le ganó 3 a 2 a Vélez en un amistoso a puertas cerradas en el predio que el "Millonario" tiene en Ezeiza. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán. En tanto, Juan Cruz Policella y Matías Arias anotaron para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

El encuentro se desarrolló en el contexto del parate por la fecha FIFA, en el cual ninguno de los dos equipos iba a tener competencia ya que no juegan Copa Argentina ni deben fechas del Torneo Clausura para recuperar.

El equipo titular de River fue: Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván. Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré. 

Por otro lado, Vélez formó con: Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El marcador lo abrió Driussi, luego empató Policella y más tarde Correa volvió a adelantar a River por 2 a 1. Más adelante, Vélez volvió a empatar con el tanto de Arias y por último Lucas Beltrán puso el 3 a 2 final.

La estrategia de River, en ese sentido, había sido adelantada por el propio Ponzio en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Huracán. Allí, el DT había dicho: "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing".

Cabe destacar que Santiago Beltrán y Tobías Andrada no fueron de la partida debido a que fueron llamados por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados de la Selección argentina en la triple fecha FIFA. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

¿Qué ocurrió en el amistoso?
River venció a Vélez 3 a 2 en un amistoso a puertas cerradas.

¿Quiénes anotaron los goles?
Driussi, Correa y Beltrán para River; Policella y Arias para Vélez.

¿Cuándo se jugó el partido?
El amistoso se llevó a cabo el 26 de septiembre durante la fecha FIFA.

¿Dónde se realizó el encuentro?
El partido se disputó en el predio de Ezeiza de River Plate.

¿Por qué no hubo competencia oficial?
Ambos equipos no participan en la Copa Argentina ni tienen fechas pendientes en el Torneo Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf