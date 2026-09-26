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Con un Di María letal, Central le gana 2 a 1 a Estudiantes en Santiago del Estero
Castro adelantó al "Pincha" y "Fideo" lo dio vuelta con un tiro libre implacable y un disparo desde el punto penal. Transmite Cadena 3 Rosario.
26/09/2026 | 17:05Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.
Las decisiones de Almirón
Central llega después de vencer 1 a 0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, pero tendrá que modificar el equipo. Jáminton Campaz fue convocado por Colombia y Vicente Pizarro, por Chile, por lo que ninguno estará disponible para la final. Alan Rodríguez también está fuera por lesión.
Federico Navarro aparece como alternativa para ocupar el lugar de Pizarro y Giovanni Cantizano podría ingresar por Campaz. Almirón deberá resolver, además, cómo conformar el sector derecho del equipo: Gaspar Duarte es una opción, mientras que el ingreso de Facundo Mallo permitiría jugar con tres defensores centrales.
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El jugador canalla recordó el polémico pasillo de espaldas que hizo el Pincha y reconoció que el episodio todavía pesa en Arroyito. “Nos dolió muchísimo”, afirmó en la previa del partido de este sábado.
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Del otro lado estará el Estudiantes de Alexander Medina, que viene de avanzar en la Copa Libertadores tras eliminar a Corinthians. Entre sus referencias ofensivas aparece Guido Carrillo, mientras que Central contará con Ángel Di María para buscar un nuevo título.
Darío Herrera dirigirá el partido, con Jorge Baliño a cargo del VAR. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30; si la igualdad continúa, el campeón se definirá por penales, según el reglamento informado por la AFA.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este sábado?
La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
Jorge Almirón.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
¿Qué sucedió en el último enfrentamiento entre ambos equipos?
Estudiantes eliminó a Central de la Copa Argentina 2026 con un triunfo por 3 a 0.
¿Cómo se definirá el campeón si hay empate?
Se jugará un alargue de 30 minutos y, si persiste la igualdad, se definirá por penales, según el reglamento de la AFA.