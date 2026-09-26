El arquero Gavin Bazunu se niega a jugar contra Israel por la Nations League

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- El arquero de la selección de la República de Irlanda, Gavin Bazunu, se encuentra en el centro de la controversia tras rechazar participar en un partido de su equipo contra Israel en el marco de la Nations League.

El futbolista expresó su convicción de que "matar personas está mal", en alusión a la guerra que lleva a cabo el gobierno de Benjamin Netanyahu contra los palestinos.

"Participar en los próximos partidos contra Israel sería un error. Mi decisión está basada únicamente en mis convicciones personales", declaró el jugador, que actualmente forma parte del Bolton Wanderers, un equipo de la segunda división inglesa.

En un mensaje compartido a través de la red social X, Bazunu reiteró que "matar personas está mal" y aclaró que su postura "no es en contra del pueblo israelí ni de la comunidad judía, sino de las atrocidades que se cometen en la región".

A pesar de su firme posición, Bazunu también comentó: "Representar a mi país es todo para mí. Tengo el mayor respeto por mis compañeros, el seleccionador, el cuerpo técnico y el pueblo irlandés. Sin embargo, tomé una decisión que no fue fácil. Soy una persona de fe y me esfuerzo por ser alguien de principios y carácter".

El equipo irlandés tiene programado un partido este domingo contra Israel, que se llevará a cabo en Hungría debido a la situación de conflicto en Medio Oriente. Esta decisión del plantel ha generado un gran revuelo mediático.