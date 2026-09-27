Un nuevo análisis de suelo podría revelar el papel de los microbios en la alimentación de las plantas

Investigadores de la Universidad Sultan Qaboos han presentado un método innovador para medir el fósforo biológicamente activo en el suelo, lo que podría ayudar a comprender mejor cómo este nutriente esencial se mueve a través de los ecosistemas y apoya la agricultura. Este desarrollo se vuelve crucial, dado que las reservas naturales de fósforo son limitadas y su manejo eficiente es vital para mantener tierras agrícolas fértiles y reducir el desperdicio y el daño ambiental.

Un mejor método para medir el fósforo ligado al ADN

En un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Marine Sciences, un equipo internacional de investigadores, que incluyó a expertos de la Universidad Sultan Qaboos, el James Hutton Institute y la Autoridad Ambiental de Omán, refinó un método de laboratorio para medir el fósforo ligado al ADN (DNA-P) en los suelos. El DNA-P forma parte del pool de fósforo orgánico asociado a microorganismos vivos. Dado que estos microbios absorben, transforman y liberan continuamente nutrientes, esta forma de fósforo puede ofrecer información sobre la parte biológicamente activa del ciclo del fósforo en el suelo.

Los investigadores probaron y modificaron un procedimiento analítico existente y aplicaron la versión mejorada a 32 tipos de suelo diferentes de todo el Reino Unido. El nuevo método fue más fácil de realizar y menos costoso, manteniendo la precisión y sensibilidad necesarias para obtener mediciones confiables.

Eliminación de pasos innecesarios

Una de las mejoras más significativas provino de la eliminación de tratamientos enzimáticos que anteriormente se incluían en el proceso. Los investigadores descubrieron que estos tratamientos no eran necesarios, lo que permitió que el método se volviera más simple y económico. Sin embargo, un paso continuó siendo crucial: la ultrafiltración para separar el fósforo ligado al ADN de otros compuestos que también contienen fósforo. Sin esta separación, las mediciones de DNA-P serían menos precisas.

Los microbios del suelo parecen estar estrechamente vinculados al DNA-P

A pesar de que el DNA-P representó solo una pequeña parte del total de fósforo orgánico en los suelos estudiados, su concentración mostró fuertes relaciones con varias propiedades importantes del suelo, como el pH, el fósforo de biomasa microbiana, el contenido de materia orgánica y el fósforo disuelto en el agua del suelo. Estas conexiones sugieren que el DNA-P está más asociado con microorganismos vivos del suelo que con reservas de fósforo estables y duraderas. En otras palabras, podría proporcionar una ventana útil al sector más activo del ciclo del fósforo, influenciado por la vida microbiana.

Nuevas pistas para la fertilidad del suelo y la agricultura sostenible

El método mejorado brinda a los científicos una herramienta más práctica para estudiar el fósforo biológicamente activo en los suelos. También podría ayudar a investigar cómo las comunidades microbianas influyen en la cantidad de fósforo que se vuelve disponible para las plantas. A medida que la agricultura enfrenta una creciente presión para utilizar los recursos de fósforo de manera más eficiente, mejores mediciones de este nutriente podrían volverse cada vez más importantes. Este nuevo enfoque podría respaldar investigaciones futuras sobre la fertilidad del suelo, la gestión de nutrientes y sistemas de producción de alimentos más sostenibles.