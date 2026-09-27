En vivo

El Show de Cadena 3

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Indonesia reporta 64 muertes por el naufragio de un ferry y aún busca a 71 desaparecidos

El naufragio del ferry en el mar de Java deja hasta ahora 64 muertos y 71 desaparecidos. La operación de rescate se extenderá por siete días más, según informaron las autoridades indonesias.

27/09/2026 | 04:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Indonesia eleva a 64 los muertos en el naufragio de un ferry, con 71 personas aún desaparecidas

FOTO: Indonesia eleva a 64 los muertos en el naufragio de un ferry, con 71 personas aún desaparecidas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

YAKARTA, Indonesia (AP) — Rescatistas indonesios recuperaron más cuerpos del naufragio de un ferry que volcó en el mar de Java hace dos semanas, lo que elevó la cifra de muertos a 64.

El director de Operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Yudhi Bramantyo, informó que se ha ampliado por siete días una operación de búsqueda de 71 personas que siguen desaparecidas, todas presuntamente muertas.

El Virgo Transport 8 llevaba a 213 pasajeros y 30 tripulantes cuando perdió contacto con su operador tras salir de Surabaya con destino a la isla de Borneo. Solo 108 personas han sido rescatadas.

Los equipos de rescate recuperaron cuatro cuerpos del interior de la embarcación sumergida el viernes, mientras que otros siete fueron hallados a lo largo de las costas cercanas, señaló Bramantyo. La operación se evaluará cada tres días para decidir si debe continuar. Según la normativa indonesia, las operaciones de búsqueda y rescate suelen durar siete días, pero pueden ampliarse si las autoridades creen que aún podrían encontrarse más víctimas.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferris son un medio de transporte común. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se atribuyen a una débil aplicación de las normas de seguridad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Naufragio de un ferry en el mar de Java con 213 pasajeros y 30 tripulantes a bordo.

¿Cuántas personas han muerto?
Hasta el momento se han recuperado 64 cuerpos.

¿Cuántos están desaparecidos?
Se busca a 71 personas que continúan desaparecidas.

¿Qué medidas se están tomando?
La operación de búsqueda se ha ampliado por siete días más.

¿Cuál es la causa frecuente de estos accidentes?
Los desastres en ferris se deben a la débil aplicación de normas de seguridad en Indonesia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf